В рубрику "Сообщи свои новости" написал Иван Петров:
Почему яблоки воняют нафталином? Пробовал очищать кожуру, бесполезно.
Пробовал очищать кожуру, бесполезно.
От редакции
Почему яблоки воняют нафталином? И как пахнет нафталин? На что похоже?
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