Прекрасные открытки на Шавуот 17 мая 2021 от дизайнера и счастливые поздравления

Сегодня праздник урожая,
На деревьях созревают первые плоды,
Еврейский народ от всей души мы поздравляем,
Пусть счастье непременно вас ждёт впереди.
Тора пусть принесёт вам много радости и тепла,
В счастье и любви пускай живёт семья,
Здоровья крепкого вам, удачи и терпенья,
И всегда отличного настроенья.
Это торжество мы ждали целый год,
Сегодня к нам пришёл праздник Шавуот,
Примите поздравления от всей души,
Пусть станут явью все ваши мечты.
Жизни долгой вам и красивой,
Судьбы удивительной, счастливой,
Удачи самой настоящей,
И простого человеческого счастья.
Пусть священный Шавоут оградит вас от бед,
Желаем в счастье и здоровье прожить вам много лет,
Любовь красивая пусть вас окрыляет,
Удача рядышком пускай всегда шагает.
Украшены пусть будут не только дома,
Гармонию пусть обретёт ваша душа,
Желаем радости, успехов и терпенья,
И всегда отличного настроенья.
Сегодня праздник Шавоут, всем шалом,
Пусть будет полной чашей ваш дом,
Господь пускай всегда хранит от бед и зла,
Здоровья крепкого вам, сил, добра.
Мы от души вас поздравляем,
Желаем радости, удачи, счастья,
Всех благ, достатка вам желаем,
Пусть мимо обойдут вас все ненастья.
Источник: pozdravik.ru