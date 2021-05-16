Прекрасные открытки на Шавуот 17 мая 2021 от дизайнера и счастливые поздравления
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Прекрасные открытки на Шавуот 17 мая 2021 от дизайнера и счастливые поздравления

7:05:575/16/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Праздник обретения Торы отмечают евреи 17 мая 2021 года.

Шавуот

Сегодня праздник урожая,
На деревьях созревают первые плоды,
Еврейский народ от всей души мы поздравляем,
Пусть счастье непременно вас ждёт впереди.
Тора пусть принесёт вам много радости и тепла,
В счастье и любви пускай живёт семья,
Здоровья крепкого вам, удачи и терпенья,
И всегда отличного настроенья.

Шавуот

Это торжество мы ждали целый год,
Сегодня к нам пришёл праздник Шавуот,
Примите поздравления от всей души,
Пусть станут явью все ваши мечты.
Жизни долгой вам и красивой,
Судьбы удивительной, счастливой,
Удачи самой настоящей,
И простого человеческого счастья.

Шавуот

Пусть священный Шавоут оградит вас от бед,
Желаем в счастье и здоровье прожить вам много лет,
Любовь красивая пусть вас окрыляет,
Удача рядышком пускай всегда шагает.
Украшены пусть будут не только дома,
Гармонию пусть обретёт ваша душа,
Желаем радости, успехов и терпенья,
И всегда отличного настроенья.

Шавуот

Сегодня праздник Шавоут, всем шалом,
Пусть будет полной чашей ваш дом,
Господь пускай всегда хранит от бед и зла,
Здоровья крепкого вам, сил, добра.
Мы от души вас поздравляем,
Желаем радости, удачи, счастья,
Всех благ, достатка вам желаем,
Пусть мимо обойдут вас все ненастья.

Шавуот

Источник: pozdravik.ru

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