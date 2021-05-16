Поздравление с Днем рождения Интернета 17 мая для всех любителей сети
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Поздравление с Днем рождения Интернета 17 мая для всех любителей сети

11:20:025/16/2021Фото: pixabay
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День рождения всемирной паутины Интернет отмечается 17 мая.

День рождения Интернета

Интернет заполнил все на свете,
Он поможет пиццу заказать,
И найти работу в интернете,
И погоду точную узнать.
Мы хотим сегодня вас поздравить,
Вам любви и счастья пожелать.
И хотим вас от души отправить
В Интернете править продолжать!

***

По всей планете эти сети,
Они незримые живут,
Сегодня знают даже дети,
Емейл и сервер, линк и флуд.
Век информации на свете,
Большая сила – Интернет,
Пусть будет счастье на планете,
Виват, несущим знанья свет!

***

Для всех теперь открыты
Просторы Интернета,
Россия стала ближе
К наследию Планеты!
Любой включает кнопку
И вот его зовет
Всемирной Паутины
Стремительный полет!

***

Уехала подруга далеко,
А на душе так тяжело.
Когда теперь её увижу,
Или хотя бы я услышу.
А интернет на помощь вмиг пришёл,
И связь мгновенно он нашёл.
Теперь по Скайпу мы болтаем,
Часами там мы пропадаем.
Теперь я не смогу без интернета жить,
Даёт возможность по сайтам он бродить.
Я всех с днём интернета поздравляю,
И пользоваться им я призываю.

***

Мир виртуальный, как ты многогранен.
Как раньше жить могли мы без тебя?
Сейчас мы здесь влюбляемся, ругаемся, играем,
И даже зарабатываем (скажем не тая).
Так процветай, расти и только крепни,
Пришедший к нам в Россию Интернет!
Пусть сайты твои полнятся контентом,
В себе уверен ты, ведь конкурентов нет!

Источник: pozdravik.ru

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