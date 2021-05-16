Почти пять лет добивался руки красавицы Татьяны дальнобойщик Владимир, пара поженилась 14 мая в Бердске

14 мая 2021 года в Бердске стали мужем и женой Владимир и Татьяна. Красивая и веселая свадебная церемония состоялась в городском ЗАГСе. Много друзей, родители пришли поздравить молодоженов с цветами и шампанским. Татьяна — прекрасная невеста — необычное чудесное платье в пол, белые туфли на высоком каблуке, красиво уложенные длинные волосы, нежный свадебный букет. Не отвести глаз! Прохожие просто останавливались и любовались невестой. Гости подарили много цветов, пришлось и мужу фотографироваться с букетом!
Владимир в строгом костюме-тройке, белой рубашке, бордовым галстуке — серьезный и красивый мужчина.
- Татьяна — девушка моей мечты — добрая, красивая и понимающая, - рассказывает о жене Владимир.
Пара знакома больше четырех лет, встретились в гостях у друзей совершенно случайно.
- Это всё случается внезапно, любовь с первого взгляда, с первой встречи. Мне Владимир сказал — хочу, чтоб ты была со мной всегда рядом, на всю жизнь, я согласилась, - рассказывает Татьяна.
- Четыре с половиной года добивался можно сказать — и вот все ж привел Татьяну в ЗАГС, - улыбается Владимир.
Татьяна работает в банке, Владимир — дальнобойщик.
- Конечно, буду ждать мужа всегда, мы доверяем друг другу, - говорит Татьяна.
Всем бердчанам Владимир и Татьяна посоветовали ответственно относиться к женитьбе, чтобы решение было осознанным, а девушкам не спешить замуж, а выбирать достойного мужа.
Друзья желают Владимиру и Татьяне счастья, наливают шампанское, дарят цветы. Мама Владимира довольна выбором сына.
- Татьяна очень добрая девушка. Она всегда поможет и поддержит. Желаю детям, чтоб любили и уважали друг друга, - говорит мама Владимира.
- Зять мой серьезный и надежный парень. Дочь отдаю в надежные руки, пусть будут счастливы!- пожелала мама Татьяны.
Свадебный лимузин отъезжает от ЗАГСа Бердска. Машины приветственно гудят новой семье. «Курьер. Среда. Бердск» желает Владимиру и Татьяне счастья и чтобы все их мечты сбылись.