Почти пять лет добивался руки красавицы Татьяны дальнобойщик Владимир, пара поженилась 14 мая в Бердске
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Почти пять лет добивался руки красавицы Татьяны дальнобойщик Владимир, пара поженилась 14 мая в Бердске

11:06:375/16/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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"Это всё случается внезапно, любовь с первого взгляда, с первой встречи. Мне Владимир сказал — хочу, чтоб ты была со мной всегда рядом, на всю жизнь, я согласилась", - рассказывает Татьяна.

Владимир и Татьяна стали мужем и женой 14 мая 2021 года в Бердске

14 мая 2021 года в Бердске стали мужем и женой Владимир и Татьяна. Красивая и веселая свадебная церемония состоялась в городском ЗАГСе. Много друзей, родители пришли поздравить молодоженов с цветами и шампанским. Татьяна — прекрасная невеста — необычное чудесное платье в пол, белые туфли на высоком каблуке, красиво уложенные длинные волосы, нежный свадебный букет. Не отвести глаз! Прохожие просто останавливались и любовались невестой. Гости подарили много цветов, пришлось и мужу фотографироваться с букетом!
Владимир в строгом костюме-тройке, белой рубашке, бордовым галстуке — серьезный и красивый мужчина.

- Татьяна — девушка моей мечты — добрая, красивая и понимающая, - рассказывает о жене Владимир.
Пара знакома  больше четырех лет, встретились в гостях у друзей совершенно случайно.
- Это всё случается внезапно, любовь с первого взгляда, с первой встречи. Мне Владимир сказал — хочу, чтоб ты была со мной всегда рядом, на всю жизнь, я согласилась, - рассказывает Татьяна.
- Четыре с половиной года добивался можно сказать — и вот все ж привел Татьяну в ЗАГС, - улыбается Владимир.

Татьяна работает в банке, Владимир — дальнобойщик.
- Конечно, буду ждать мужа всегда, мы доверяем друг другу, - говорит Татьяна.
Всем бердчанам Владимир и Татьяна посоветовали ответственно относиться к женитьбе, чтобы решение было осознанным, а девушкам не спешить замуж, а выбирать достойного мужа.

Друзья желают Владимиру и Татьяне счастья, наливают шампанское, дарят цветы. Мама Владимира довольна выбором сына.
- Татьяна очень добрая девушка. Она всегда поможет и поддержит. Желаю детям, чтоб любили и уважали друг друга, - говорит мама Владимира.
- Зять мой серьезный и надежный парень. Дочь отдаю в надежные руки, пусть будут счастливы!- пожелала мама Татьяны.
Свадебный лимузин отъезжает от ЗАГСа Бердска. Машины приветственно гудят новой семье. «Курьер. Среда. Бердск» желает Владимиру и Татьяне счастья и чтобы все их мечты сбылись.

Свадьба Владимира и Татьяны

Желаем счастья новой семье

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