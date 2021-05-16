Китай посадил зонд на Марс и получил поздравления от главы Роскосмоса

Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" в субботу осуществил успешную мягкую посадку на Марс. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой Национальное космическое управление Китая. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил китайских коллег с этим событием.
"Роскосмос" приветствует возобновление исследований планет Солнечной системы ведущими космическими державами. Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая - это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР", - написал Рогозин в своем Telegram-канале 15 мая.
По его словам, в следующем году к Марсу будет отправлена российско-европейская миссия ExoMars. Рогозин поприветствовал "настрой на укрепление международного сотрудничества для совместного продвижения исследований Вселенной".
Напомним, ракета-носитель Чанчжэн-5B Y2 с модулем Тяньхэ стартовала с космодрома Вэньчан на китайском острове Хайнань 29 апреля 2021 года.