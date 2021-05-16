Модель и невеста миллиардера Елена Перминова из Бердска родила четвертого ребенка

В своем инстаграм 34-летняя модель Елена Перминова, уроженка Бердска, 15 мая выложила фото из роддома с новорожденным ребенком. Она и 61-летний миллиардер Александр Лебедев, снова стали родителями. У них родился сын, которого назвали в честь отца. Мальчик стал их четвертым общим ребенком.
В подписи к черно-белым снимкам многодетная мать обратилась к сыну:
"Добро пожаловать в этот мир, наш Сашенька! 15.05.2021... Пусть твой путь в этом мире будет полон любви, счастья и просветления. Для меня большая честь пройти это приключение вместе".
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", о новой беременности Елены Перминовой стало известно в декабре 2020 года. Она сама рассказала, что на свет появится мальчик.
В январе 2020-го Лебедев сделал предложение Перминовой после 15 лет совместной жизни. Но о свадьбе пока официальных сообщений нет.
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