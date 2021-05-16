Можно ли работать на огороде 16 мая на День Жён-мироносиц-2021?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли работать на огороде 16 мая на День Жён-мироносиц-2021?

10:40:315/16/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

Мужчинам запрещалось выходить в огород. Женщинам запрещалось перед огородными работами есть хлеб, иначе куры и птицы склюют и разгребут все всходы.

открытка
Сегодня у всех женщин праздник

Начинается вторая неделя после празднования Пасхи и называется она Неделей святых жён-мироносиц. Сегодня, 16 мая 2021 года, отмечается их праздник. В народе он называется бабий день и это праздник абсолютно всех женщин.

Кто такие жёны-мироносицы?

Женами мироносицами называют женщин, которые пришли ко гробу Господнему, чтобы приготовить тело Христа к погребению. Существовала традиция тело покойного умащать драгоценным ароматным маслом миро.

Среди таких женщин были Мария Магдалина, Марфа и Марфа - две сестры Лазаря, Саломия, Сусанна и другие женщины, которых было много. Они, несмотря на гонения и запрет посещения Христа, отправились выполнить свой долг.

Шли и рассуждали, кто сможет отодвинуть камень которым завален вход в пещеру, где было тело Христово. Но им явился ангел и сообщил, что Христос воскрес. Мария Магдалина первой подошла к гробу Христову и воочию убедилась, что гроб пуст. Но она подумала, что тело его крали и горько заплакала. Тогда к ней явились ангел и сам воскресший Иисус Христос. Он велел Марии рассказать апостолам о том, что Он воскрес.

С тех пор женщин почитают из-за прославления Воскресения Господня. За то, что они, ничего не испугавшись, отправились к нему, за то, что они стали свидетельницами Его воскрешения, за то, что они рассказали всем о его воскрешении.

Традиции дня

В этот день женщины праздновали свой общий женский праздник. С утра шли в храм на общую молитву, а вечером собирали застолья. Каждая женщина приносила к столу яйца и из них жарили одну общую большую праздничную яичницу. Также готовили курятину, пекли блины.

Днем женщины обязательно занимались посадками. Особенно сегодня уделяли время высадке капусты.

Друг другу приносили и дарили подарки, самые задушевные подруги проводили обряд кумовства. Подруга называла подругу кумой и с тех пор они считались родственницами и всегда помогали друг другу во всем.

Запреты дня

Сегодня строго запрещается ругаться супругам. если запрета ослушаться, то вскоре брак распадется. Потому не разрешалось даже повышать голоса - старались прожить день в любви.

Нельзя было начинать стройку нового жилья, особенно их бывших в употреблении материалов.

Запрещалось проливать молоко, даже каплю. Молоко сегодня было в почете - коровы наконец начинали давать вкусное молоко от свежей травы.

Мужчинам запрещалось выходить в огород. Женщинам запрещалось перед огородными работами есть хлеб, иначе куры и птицы склюют и разгребут все всходы.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
огородтрадициипраздникиДень жен-мироносицможно ли работатьжены мироносицы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы сегодня будете собираться с подругами?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Можно ли работать на огороде 16 мая на День Жён-мироносиц-2021?
    10:40:31 5/16/2021
    Можно ли работать на огороде 16 мая на День Жён-мироносиц-2021?
    Гороскоп на завтра, 17 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:29 5/16/2021
    Гороскоп на завтра, 17 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    Недружественная России Чехия отреагировала на включение ее в черный список
    10:12:34 5/16/2021
    Недружественная России Чехия отреагировала на включение ее в черный список
    Чубайс: Советская власть была «омерзительной ложью»
    9:52:56 5/16/2021
    Чубайс: Советская власть была «омерзительной ложью»
    Что сажать на огороде, когда цветет черемуха: картофель, капусту, фасоль и бобы
    9:42:45 5/16/2021
    Что сажать на огороде, когда цветет черемуха: картофель, капусту, фасоль и бобы
    Модель и невеста миллиардера Елена Перминова из Бердска родила четвертого ребенка
    9:28:08 5/16/2021
    Модель и невеста миллиардера Елена Перминова из Бердска родила четвертого ребенка
    БердскОткрытый пятиметровый колодец зияет около ТЦ Орбита в Бердске. Рядом бегают дети
    9:21:18 5/16/2021
    Открытый пятиметровый колодец зияет около ТЦ Орбита в Бердске. Рядом бегают дети
    Календарь дачника на 16 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:17 5/16/2021
    Календарь дачника на 16 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Китай посадил зонд на Марс и получил поздравления от главы Роскосмоса
    9:04:56 5/16/2021
    Китай посадил зонд на Марс и получил поздравления от главы Роскосмоса
    БердскКрыша частного дома и сарай сгорели в Бердске: Пострадали соседи. Смотрите видео
    8:42:58 5/16/2021
    Крыша частного дома и сарай сгорели в Бердске: Пострадали соседи. Смотрите видео