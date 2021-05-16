Можно ли работать на огороде 16 мая на День Жён-мироносиц-2021?

Начинается вторая неделя после празднования Пасхи и называется она Неделей святых жён-мироносиц. Сегодня, 16 мая 2021 года, отмечается их праздник. В народе он называется бабий день и это праздник абсолютно всех женщин.
Кто такие жёны-мироносицы?
Женами мироносицами называют женщин, которые пришли ко гробу Господнему, чтобы приготовить тело Христа к погребению. Существовала традиция тело покойного умащать драгоценным ароматным маслом миро.
Среди таких женщин были Мария Магдалина, Марфа и Марфа - две сестры Лазаря, Саломия, Сусанна и другие женщины, которых было много. Они, несмотря на гонения и запрет посещения Христа, отправились выполнить свой долг.
Шли и рассуждали, кто сможет отодвинуть камень которым завален вход в пещеру, где было тело Христово. Но им явился ангел и сообщил, что Христос воскрес. Мария Магдалина первой подошла к гробу Христову и воочию убедилась, что гроб пуст. Но она подумала, что тело его крали и горько заплакала. Тогда к ней явились ангел и сам воскресший Иисус Христос. Он велел Марии рассказать апостолам о том, что Он воскрес.
С тех пор женщин почитают из-за прославления Воскресения Господня. За то, что они, ничего не испугавшись, отправились к нему, за то, что они стали свидетельницами Его воскрешения, за то, что они рассказали всем о его воскрешении.
Традиции дня
В этот день женщины праздновали свой общий женский праздник. С утра шли в храм на общую молитву, а вечером собирали застолья. Каждая женщина приносила к столу яйца и из них жарили одну общую большую праздничную яичницу. Также готовили курятину, пекли блины.
Днем женщины обязательно занимались посадками. Особенно сегодня уделяли время высадке капусты.
Друг другу приносили и дарили подарки, самые задушевные подруги проводили обряд кумовства. Подруга называла подругу кумой и с тех пор они считались родственницами и всегда помогали друг другу во всем.
Запреты дня
Сегодня строго запрещается ругаться супругам. если запрета ослушаться, то вскоре брак распадется. Потому не разрешалось даже повышать голоса - старались прожить день в любви.
Нельзя было начинать стройку нового жилья, особенно их бывших в употреблении материалов.
Запрещалось проливать молоко, даже каплю. Молоко сегодня было в почете - коровы наконец начинали давать вкусное молоко от свежей травы.
Мужчинам запрещалось выходить в огород. Женщинам запрещалось перед огородными работами есть хлеб, иначе куры и птицы склюют и разгребут все всходы.