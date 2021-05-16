Чубайс: Советская власть была «омерзительной ложью»

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс назвал причины ненависти к советской власти. По его словам, советская власть была «омерзительной ложью».
«Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: «Здравствуйте, ребята. «Пионерская зорька»… это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова», — цитирует Чубайса "Коммерсант".
Как считает политик, все прекрасно понимали, что все это вранье, и подобная «ложь» наблюдалась во всем: новости по телевизору, собрание трудящихся, первомайская демонстрация.
«Вот так принято врать, всем нужно врать, и в этом вранье, пожалуйста, живи. Чем дальше, тем это вызывает более сильное отвращение», — прокомментировал Чубайс.
По его словам, в последнее время у части интеллигенции возникает позиция, "что мы скатились уже к советской власти".
"Это могут говорить только люди, которые не понимают, что такое советская власть. Так получилось, что период, когда я как-то становился самостоятельным человеком, пришелся на позднюю советскую власть. 18 лет брежневского застоя, потом «гонка на катафалках"…