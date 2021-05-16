Можно ли работать на 16 мая на День Жён-мироносиц -2021: какие категорические запреты и обязательные дела на этот большой праздник

Сегодня, 16 мая 2021 года, в православной церкви чествуют святых жен-мироносиц, которые первыми пришли к гробу Иисуса Христа и узнали о его воскрешении от ангела. Среди них были Мария Магдалина и обе сестры Лазаря - Мария и Марфа. Именно Марии Магдалине явился ангел, возвестивший ей о том, что Иисус воскрес, а позже явился и сам Спаситель, он велел женщинам рассказать по всему миру о его воскрешении.
В народе день называют Бабьи именины, поскольку сегодня у всех женщин был праздник, с ними запрещалось ругаться, обижать и повышать на них голос.
С утра в церквях проходила праздничная молитва, которую женщинам обязательно нужно было посетить. Начинается вторая неделя после Пасхи, которая и носит название Неделя святых Жен-мироносиц.
Вечером женщины в обязательном порядке собирались за праздничным столом. Для него каждая приносила яйца, их собирали и готовили одну большую праздничную яичницу. Готовили кур и пекли блины. На этом празднике проводился и обряд кумовства. Сегодня самые ближайшие подруги могли стать родственницами, назвав друг друга кумой.
В течение дня женщины выходили обязательно на огороды - сегодня традиционно сеяли и садили рассаду капусты, высаживали и другие культуры. Мужчинам строго-настрого запрещалось показываться в огороде - для них сегодня посадочные работы под запретом. Женщинам перед огородными работами запрещалось есть хлеб, иначе все грядки со всходами разгребут и выклюют птицы и куры.
Запреты 16 мая 2021 года:
Сегодня нельзя ходить на охоту и на рыбалку.
Мужчинам нельзя ничего сеять и садить.
Запрещалось проливать молоко и готовить из него молочные блюда. Разрешалась специальная молочная каша в этот день (мавринская) и свежее молоко.
Строго запрещалось сегодня с женщинами ругаться, кричать на них и обижать их.
Существует запрет на поминовение в этот день.