Недружественная России Чехия отреагировала на включение ее в черный список
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Недружественная России Чехия отреагировала на включение ее в черный список

10:12:345/16/2021
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В пятницу российское правительство утвердило перечень недружественных стран. В него вошли США и Чехия. Посол ждет дальнейших шагов Москвы.

чехия флаг
Чехия вошла в список недружественных государств

Посол Чехии в Москве оценил включение страны в список недружественных стран. В субботу Витезслав Пивонька заявил в интервью Чешскому радио, что не знает, как это решение России отразиться на деятельности диппредставительства.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в пятницу российское правительство утвердило перечень недружественных стран. В него вошли США и Чехия. На них теперь распространяются положения указа президента "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств".

"Будем ждать российскую реакцию. Они должны нам, собственно, объяснить, что в практической деятельности посольства и генеральных консульств в будущем это должно означать", — высказался дипломат.

Напомним, ранее официальная Прага обвинила Москву в причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. После этого из Чехии выслали 18 российских дипломатов. В ответ МИД РФ выслал из страны 20 чешских сотрудников дипмиссии. Москва категорически отрицает причастность к взрывам в Чехии.

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