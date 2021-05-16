Собянин: Прививку от коронавируса поставили 1,3 млн жителей Москвы
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Собянин: Прививку от коронавируса поставили 1,3 млн жителей Москвы

2:11:045/16/2021Фото: Pixabay
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Для вакцинации в столице организовано 100 пунктов в больницах. Кроме того частные клиники также прививают от коронавирусной инфекции.

В Москве активно прививаются местные жители
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что уже 1,3 миллиона москвичей сделали прививку от коронавируса.

«Все вакцинированные чувствуют себя хорошо, 99 процентов не болеют после. Скоро будет год, как я сам сделал прививку, должен сказать, что до сих пор титры держатся, и все нормально. Можно этого не делать, но тогда ты обречен на то, что ты рано или поздно заболеешь», — сказал мэр столицы.

Для проведения массовой вакцинации в столице организовано 100 пунктов на базе поликлиник, также прививки делают и в частных медицинских учреждениях. В общественных местах работают мобильные бригады, а теперь прививка доступна и в павильонах «Здоровая Москва». Для того, чтобы получить прививку от COVID-19 при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

В Москве за последнюю неделю зафиксирован рост заболеваемости, однако мэр столицы заявляет, что ситуация стабильная, в больницах есть свободные места, пишут на сайте мэра Москвы.

Как ранее писал «Курьер. Среда. Бердск» в России зарегистрированы четыре препарата. Их производство позволяет проводить вакцинацию всего населения страны. Для того, чтобы получить прививку, нужно записаться в поликлинике или найти выездной пункт, которых много в каждом крупном городе.

"Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что последний раз мобильный пункт вакцинации от коронавируса работал в Бердске 12, 13 и 14 мая. Он стоял на площади Горького у здания бердской мэрии.

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прививкавакцинация. москвичи
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