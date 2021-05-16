Собянин: Прививку от коронавируса поставили 1,3 млн жителей Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что уже 1,3 миллиона москвичей сделали прививку от коронавируса.
«Все вакцинированные чувствуют себя хорошо, 99 процентов не болеют после. Скоро будет год, как я сам сделал прививку, должен сказать, что до сих пор титры держатся, и все нормально. Можно этого не делать, но тогда ты обречен на то, что ты рано или поздно заболеешь», — сказал мэр столицы.
Для проведения массовой вакцинации в столице организовано 100 пунктов на базе поликлиник, также прививки делают и в частных медицинских учреждениях. В общественных местах работают мобильные бригады, а теперь прививка доступна и в павильонах «Здоровая Москва». Для того, чтобы получить прививку от COVID-19 при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
В Москве за последнюю неделю зафиксирован рост заболеваемости, однако мэр столицы заявляет, что ситуация стабильная, в больницах есть свободные места, пишут на сайте мэра Москвы.
Как ранее писал «Курьер. Среда. Бердск» в России зарегистрированы четыре препарата. Их производство позволяет проводить вакцинацию всего населения страны. Для того, чтобы получить прививку, нужно записаться в поликлинике или найти выездной пункт, которых много в каждом крупном городе.
"Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что последний раз мобильный пункт вакцинации от коронавируса работал в Бердске 12, 13 и 14 мая. Он стоял на площади Горького у здания бердской мэрии.