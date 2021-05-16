Шок инспекторов ГИДДД: У остановленного на трассе водителя фуры алкотестер показал коматозное состояние. Смотрите видео
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Шок инспекторов ГИДДД: У остановленного на трассе водителя фуры алкотестер показал коматозное состояние. Смотрите видео

3:54:475/16/2021Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
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На вопрос где пил, водитель, везущий груз в Тобольск, ответить не смог. А давно пьешь? "Сильно недолго, с Пасхи начал".

Водитель КамАЗа был в состоянии сильнейшего опьянения, когда его остановили сотрудники ГИБДД

Инспекторы Тюмени остановили КамАЗ и после общения с водителем поняли, что он сильно пьян. После проведения исследования на приборе вместо цифр отразились только стрелки, а бумажный чек выдал шокирующий результат — 2,38 мг алкоголя на литр воздуха. Уточним, что свыше показатель 1,8 означает коматозное состояние человека.

Сотрудники ДПС стояли на 297-м километре дороги Тюмень — Омск, 57-летний водитель — житель Тверской области. На машине стоит номер региона 797. По словам мужчины, он официально трудоустроен, а груз вез в Тобольск.

«Водитель не сразу смог понять, какой сегодня день, что происходит и дать пояснения. Автоинспекторы вовремя остановили и отстранили от участия дорожном движении опасного автомобилиста, пока он не совершил ДТП. Последствия встречи с другим транспортом, учитывая параметры большегруза, могли быть ужасающими», – отмечают тюменские автоинспекторы.

Шутливый ролик был смонтирован из кадров видеозаписи составления протокола и размещен в группе ВКонтакте "Госавтоинспекция Тюменской области".

На вопрос где пил, водитель ответить не смог. А как долго пил? "Сильно недолго, с Пасхи начал".

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алкогольводительсильнейшее опьянение
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