Шок инспекторов ГИДДД: У остановленного на трассе водителя фуры алкотестер показал коматозное состояние. Смотрите видео

Инспекторы Тюмени остановили КамАЗ и после общения с водителем поняли, что он сильно пьян. После проведения исследования на приборе вместо цифр отразились только стрелки, а бумажный чек выдал шокирующий результат — 2,38 мг алкоголя на литр воздуха. Уточним, что свыше показатель 1,8 означает коматозное состояние человека.
Сотрудники ДПС стояли на 297-м километре дороги Тюмень — Омск, 57-летний водитель — житель Тверской области. На машине стоит номер региона 797. По словам мужчины, он официально трудоустроен, а груз вез в Тобольск.
«Водитель не сразу смог понять, какой сегодня день, что происходит и дать пояснения. Автоинспекторы вовремя остановили и отстранили от участия дорожном движении опасного автомобилиста, пока он не совершил ДТП. Последствия встречи с другим транспортом, учитывая параметры большегруза, могли быть ужасающими», – отмечают тюменские автоинспекторы.
Шутливый ролик был смонтирован из кадров видеозаписи составления протокола и размещен в группе ВКонтакте "Госавтоинспекция Тюменской области".
На вопрос где пил, водитель ответить не смог. А как долго пил? "Сильно недолго, с Пасхи начал".