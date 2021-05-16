Как назвать мальчика в 2021 году?
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Как назвать мальчика в 2021 году?

6:20:105/16/2021Фото: pxhere
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Мы вам расскажем о самых популярных именах в России, а затем назовем вам самые популярные имена в 2021 году.

мальчик, ребенок
Имя часто определяет характер и судьбу

Выбор имени для малыша - очень интересное занятие. Многие начинают придумывать варианты задолго до рождения. Ведь очень хочется назвать красиво и необычно. При все при этом желательно, чтобы имя красиво гармонировало с фамилией и именем, а также чтобы наделяло мальчика особыми характеристиками личности.

Кто-то называет в честь какой-то знаменитости или выдающегося человека, кто-то называет в честь святого по святцам, чтобы у малыша был свой ангел-хранитель.

Кто-то просто выбирает самое редкое имя, чтобы ни у кого такого не было.

Каким бы путем вы ни пошли, помните, что ребенку с этим именем жить, что оно будет определять какие-то качества его характера, что к нему как-то будут обращаться сверстники. Не хочется, конечно, чтобы имя сломало судьбу. Поэтому мы вам расскажем о самых популярных именах в России, а затем назовем вам самые популярные имена в 2021 году.

30 самых распространенных имен в России (на них приходится 74% мужского населения)


  1. Артём + Артемий
  2. Александр
  3. Максим
  4. Даниил + Данил + Данила
  5. Дмитрий + Димитрий
  6. Иван
  7. Кирилл
  8. Никита
  9. Михаил
  10. Егор + Егорий
  11. Матвей
  12. Андрей
  13. Илья
  14. Алексей
  15. Роман
  16. Сергей
  17. Владислав
  18. Ярослав
  19. Тимофей
  20. Арсений + Арсентий
  21. Денис
  22. Владимир
  23. Павел
  24. Глеб
  25. Константин
  26. Богдан
  27. Евгений
  28. Николай
  29. Степан
  30. Захар

А вот самые популярные имена за последний год

  1. Александр
  2. Артем
  3. Михаил
  4. Даниил
  5. Матвей
  6. Лев, Иван
  7. Максим
  8. Владимир
  9. Тимофей
  10. Макар
  11. Глеб
  12. Марк

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