Как назвать мальчика в 2021 году?

Выбор имени для малыша - очень интересное занятие. Многие начинают придумывать варианты задолго до рождения. Ведь очень хочется назвать красиво и необычно. При все при этом желательно, чтобы имя красиво гармонировало с фамилией и именем, а также чтобы наделяло мальчика особыми характеристиками личности.
Кто-то называет в честь какой-то знаменитости или выдающегося человека, кто-то называет в честь святого по святцам, чтобы у малыша был свой ангел-хранитель.
Кто-то просто выбирает самое редкое имя, чтобы ни у кого такого не было.
Каким бы путем вы ни пошли, помните, что ребенку с этим именем жить, что оно будет определять какие-то качества его характера, что к нему как-то будут обращаться сверстники. Не хочется, конечно, чтобы имя сломало судьбу. Поэтому мы вам расскажем о самых популярных именах в России, а затем назовем вам самые популярные имена в 2021 году.
30 самых распространенных имен в России (на них приходится 74% мужского населения)
- Артём + Артемий
- Александр
- Максим
- Даниил + Данил + Данила
- Дмитрий + Димитрий
- Иван
- Кирилл
- Никита
- Михаил
- Егор + Егорий
- Матвей
- Андрей
- Илья
- Алексей
- Роман
- Сергей
- Владислав
- Ярослав
- Тимофей
- Арсений + Арсентий
- Денис
- Владимир
- Павел
- Глеб
- Константин
- Богдан
- Евгений
- Николай
- Степан
- Захар
А вот самые популярные имена за последний год
- Александр
- Артем
- Михаил
- Даниил
- Матвей
- Лев, Иван
- Максим
- Владимир
- Тимофей
- Макар
- Глеб
- Марк