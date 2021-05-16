Толпа из 200 человек бросилась заступаться за задержанного жителя Дагестана

Больше двухсот жителей дагестанского села вышли на защиту знакомого, которого задержали полицейские. Видео с места происшествия опубликовано в Instagram дагестанского МВД.
На автодороге Ботлих — Рахата — Беледи, ехавший за рулем Toyota Camry мужчина, намеренно сбил инспектора ГИБДД, который попытался его остановить, и скрылся. В результате погони мужчину в нетрезвом состоянии, который, как оказалось, ездил за сигаретами, задержали и посадили в машину. Сразу уехать не удалось.
"Двести жителей села вышли в защиту нарушителя, требовали его отпустить. Устроили потасовку, разбили камнем стекло патрульной машины", — говорится в сообщении.
34-летний подозреваемый уже неоднократно привлекался к ответственности и был лишен прав за езду в нетрезвом состоянии. Предводителем защитников задержанного был его брат, также неоднократно судимый за хранение и распространение наркотиков.
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