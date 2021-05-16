Толпа из 200 человек бросилась заступаться за задержанного жителя Дагестана
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Толпа из 200 человек бросилась заступаться за задержанного жителя Дагестана

5:27:115/16/2021Фото: @mvd.dagestan/Instagram
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Перед задержанием мужчина сбил инспектора. Пьяный сельчанин поехал на автомобиле за сигаретами. Его соседи крушили патрульную машину.

200 жителей дагестанского селения пытались отбить мужчину от полиции


Больше двухсот жителей дагестанского села вышли на защиту знакомого, которого задержали полицейские. Видео с места происшествия опубликовано в Instagram дагестанского МВД.

На автодороге Ботлих — Рахата — Беледи, ехавший за рулем Toyota Camry мужчина, намеренно сбил инспектора ГИБДД, который попытался его остановить, и скрылся. В результате погони мужчину в нетрезвом состоянии, который, как оказалось, ездил за сигаретами, задержали и посадили в машину. Сразу уехать не удалось.
"Двести жителей села вышли в защиту нарушителя, требовали его отпустить. Устроили потасовку, разбили камнем стекло патрульной машины", — говорится в сообщении.

34-летний подозреваемый уже неоднократно привлекался к ответственности и был лишен прав за езду в нетрезвом состоянии. Предводителем защитников задержанного был его брат, также неоднократно судимый за хранение и распространение наркотиков.



 










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Публикация от МВД Дагестана (@mvd.dagestan)




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пьяный водительсбитый инспектор
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