Когда первый экзамен ЕГЭ-2021: полное расписание для 11-классников

В 2021 году досрочный этап сдачи ЕГЭ был отменен. И расписание принято единое для всей России с оговоркой на то. что каждый регион может изменить расписание, если это будет необходимо из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Основной этап сдачи экзаменов стартует 31 мая, тогда же и пройдет первый экзамен.
28 и 29 июня, а также 2 июля - резервные дни для сдачи ЕГЭ. Ими могут воспользоваться те, кто пропустил экзамен по уважительной причине или в один день ученику выпали два экзамена - один он писал, а второй пропустил.
Дополнительный период для сдачи ЕГЭ
Осенняя волна сдачи ЕГЭ: 3 и 6 сентября.