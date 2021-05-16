Когда первый экзамен ЕГЭ-2021: полное расписание для 11-классников
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Когда первый экзамен ЕГЭ-2021: полное расписание для 11-классников

7:20:045/16/2021Фото: Flickr
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28 и 29 июня, а также 2 июля  - резервные дни для сдачи ЕГЭ. Ими могут воспользоваться те, кто пропустил экзамен по уважительной причине или в один день ученику выпали два экзамена - один он писал, а второй пропустил.

егэ, бланк
Уже скоро начинается основной этап сдачи ЕГЭ

В 2021 году досрочный этап сдачи ЕГЭ был отменен. И расписание принято единое для всей России с оговоркой на то. что каждый регион может изменить расписание, если это будет необходимо из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Основной этап сдачи экзаменов стартует 31 мая, тогда же и пройдет первый экзамен.


28 и 29 июня, а также 2 июля  - резервные дни для сдачи ЕГЭ. Ими могут воспользоваться те, кто пропустил экзамен по уважительной причине или в один день ученику выпали два экзамена - один он писал, а второй пропустил.

Дополнительный период для сдачи ЕГЭ


Осенняя волна сдачи ЕГЭ: 3 и 6 сентября.

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