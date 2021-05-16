Европа разработала правила поведения с Россией: противостоять пропаганде и поддерживать "демократию"
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Европа разработала правила поведения с Россией: противостоять пропаганде и поддерживать "демократию"

6:26:235/16/2021Фото: Pixabay
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Авторы проекта призвали противодействовать вмешательству России в европейские дела и сформулировали принципы.

Евросоюз рекомендует осторожнее относится к Москве

Европарламент приготовил рекомендации по поведению в отношении Москвы. Авторы проекта обращают внимание на то, что «российское вмешательство» в дела Европу должно пресекаться. Также необходимо контролировать финансовые потоки, проводить международные расследования и поддерживать «демократически» настроенную часть общества.

Странам-членам ЕС дана рекомендация не признавать легитимность нового состава Государственной думы после осенних выборов. Также решено создать круглосуточный канал, который будет противодействовать «русскоязычной пропаганде», сообщил канал RT.

«Комитет по международным делам <ЕП> является передовым отрядом европейской бюрократии, который пытается, в том числе и от своего имени, вести борьбу против России. Он одновременно представляет всех и не представляет никого. Оттуда часто слышны провокационные заявления, запущенные с целью проверки реакции», — объяснил Владимир Брутер — эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.

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