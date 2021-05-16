Лучшие даты для посева и пересадки в теплицы с 16 по 25 мая 2021: для каких овощей идеальное время
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Лучшие даты для посева и пересадки в теплицы с 16 по 25 мая 2021: для каких овощей идеальное время

8:20:375/16/2021Фото: pxhere
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Плодовые деревья и кустарники лучше всего пересаживать на убывающей Луне, поскольку в это время соки движется к корням, обеспечивая лучшую приживаемость растений.

ростки
До 25 мая Луна растущая

Фазы Луны в мае 2021 года распределились так:

с 16 по 25 мая - Луна растет, 26 мая полнолуние, с 26 мая по 31 мая- Луна убывает.

Самые плодородные знаки зодиака это Телец, Рак, Скорпион и Рыбы.

Плодовые деревья и кустарники лучше всего пересаживать на убывающей Луне, поскольку в это время соки движется к корням, обеспечивая лучшую приживаемость растений.

16 и 17 мая - благоприятно высаживать огурцы, перец, томаты, баклажаны, капусту, любую зелень, горох,  бобы, клубнику и землянику.

18-21 неблагоприятные дни для посадок и пересадок.

22-24 мая - можно садить тыкву, арбузы, кабачки, дыни, клубнику, бобовые, укроп, петрушку, кинзу, картофель, капусту любую, томаты, огурцы.

25 мая - огурцы, перец, томаты, баклажаны, капусту, зелень, листовые салаты, тыкву.

26 и 27 мая - полнолуние - неблагоприятный день.

28 и 29 мая - лук, капуста, картофель, горох, земляника, тыква.

30 и 31 мая - неблагоприятные дни.

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