Лучшие даты для посева и пересадки в теплицы с 16 по 25 мая 2021: для каких овощей идеальное время

Фазы Луны в мае 2021 года распределились так:
с 16 по 25 мая - Луна растет, 26 мая полнолуние, с 26 мая по 31 мая- Луна убывает.
Самые плодородные знаки зодиака это Телец, Рак, Скорпион и Рыбы.
Плодовые деревья и кустарники лучше всего пересаживать на убывающей Луне, поскольку в это время соки движется к корням, обеспечивая лучшую приживаемость растений.
16 и 17 мая - благоприятно высаживать огурцы, перец, томаты, баклажаны, капусту, любую зелень, горох, бобы, клубнику и землянику.
18-21 неблагоприятные дни для посадок и пересадок.
22-24 мая - можно садить тыкву, арбузы, кабачки, дыни, клубнику, бобовые, укроп, петрушку, кинзу, картофель, капусту любую, томаты, огурцы.
25 мая - огурцы, перец, томаты, баклажаны, капусту, зелень, листовые салаты, тыкву.
26 и 27 мая - полнолуние - неблагоприятный день.
28 и 29 мая - лук, капуста, картофель, горох, земляника, тыква.
30 и 31 мая - неблагоприятные дни.