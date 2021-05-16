9 июня 2021 года - Отдание Пасхи: Что нельзя делать в проводы Светлого Христова Воскресения
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9 июня 2021 года - Отдание Пасхи: Что нельзя делать в проводы Светлого Христова Воскресения

9:20:055/16/2021Фото: Русская вера
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После богослужения убирается с престола Плащаница и убирается в специальный ковчег до следующей Пасхи. В этот же день закрываются Царские врата, которые были открытыми с самой Пасхи.

икона
Завершается празднование пасхальных дней в храмах

Отдание Пасхи празднуется всегда на сороковой день после Празднования самой Пасхи. После отдания Пасхи нельзя больше нельзя приветствовать друг друга словами "Христос Воскресе" и "Воистину Воскресе".

В этот день завершаются пасхальные песнопения в храмах и оканчивается Попразднство Пасхи. На следующий день отмечается Вознесение Христово. Все православные стараются попасть в храмы, чтобы в последний раз посмотреть на красивую пасхальную службу и помолиться Господу. Службу священники проводят в белых одеждах.

После богослужения убирается с престола Плащаница и убирается в специальный ковчег до следующей Пасхи. В этот же день закрываются Царские врата, которые были открытыми с самой Пасхи.

Что нельзя?

В этот день нельзя заниматься работой, если вы не посещали храм и не помолились- не отдали дань уважения празднику.

Запрещена работа в огороде и на земле.

Ругаться, спорить, выяснять отношения, устраивать скандалы, кричать друг на друга.

Бросать на землю мусор и плеваться.

Грустить, плакать, оплакивать умерших, ходить на кладбище.

Отказывать в милости и помощи просящим.

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