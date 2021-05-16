Мошенницы под видом волонтеров «обменяли» 18 000 рублей на фальшивые купюры у пенсионерки в Бердске
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Мошенницы под видом волонтеров «обменяли» 18 000 рублей на фальшивые купюры у пенсионерки в Бердске

7:01:325/16/2021,Анастасия СолодковаФото: pixabay.com
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Двух обманщиц сейчас разыскивает полиция, а потерпевшая пишет заявление о краже денег. Она запомнила, что «добровольцы» были молодыми, но их лица скрывали маски.

маска
Медицинская маска скрывала лица мошенниц

Вечером 16 мая в Микрорайоне Бердске две мошенницы обманули пожилую женщину. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», совсем юные девушки представились волонтерами, которые меняют деньги на новые — якобы по решению правительства.

После того, как «добровольные помощницы» ушли, жительница Микрорайона обнаружила, что оставленные взамен ее денег купюры - фальшивые.

Пенсионерка немедленно позвонила в полицию, чтобы написать заявление. Ведь мошенницы украли у нее 18 000 рублей.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», полицейские ищут «волонтеров» по приметам, которые назвала потерпевшая. На вид обманщицам лет 20-23. Обе были в масках.

Подробности - в ближайшее время.

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