Мошенницы под видом волонтеров «обменяли» 18 000 рублей на фальшивые купюры у пенсионерки в Бердске

Вечером 16 мая в Микрорайоне Бердске две мошенницы обманули пожилую женщину. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», совсем юные девушки представились волонтерами, которые меняют деньги на новые — якобы по решению правительства.
После того, как «добровольные помощницы» ушли, жительница Микрорайона обнаружила, что оставленные взамен ее денег купюры - фальшивые.
Пенсионерка немедленно позвонила в полицию, чтобы написать заявление. Ведь мошенницы украли у нее 18 000 рублей.
По информации «Курьер. Среда. Бердск», полицейские ищут «волонтеров» по приметам, которые назвала потерпевшая. На вид обманщицам лет 20-23. Обе были в масках.
Подробности - в ближайшее время.