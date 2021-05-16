Экс-советник президента Рональда Рейгана попросила у Владимира Путина российское гражданство

Бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси в эфире телеканала "НТВ" попросила президента Владимира Путина предоставить ей российское гражданство, пишет РИА Новости.
"Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня", — сказала она.
По словам Масси, она посвятила много лет сближению народов двух стран, поэтому хочет остаться в России для продолжения своего дела.
"Я знаю, что они будут говорить: что я — traitor (предатель. — Прим. ред.). Я человек, который против Америки", — призналась Масси.
Сюзанна Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 году. Окончила Вассарский колледж, а также училась в Сорбонне и Институте политических исследований в Париже. С 1984 по 1988 год была советником Рейгана по отношениям с СССР.
По ее словам, американский лидер встречался с ней не менее 17 раз, часто наедине, и подробно расспрашивал о русской культуре. От нее он узнал русскую поговорку "Доверяй, но проверяй", прочно вошедшую в обиход американской дипломатии.
Она написала несколько книг о России, включая "Земля Жар-птицы. Краса былой России" (1980) и "Павловск: Жизнь русского дворца" (1990).