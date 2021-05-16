Экс-советник президента Рональда Рейгана попросила у Владимира Путина российское гражданство
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Экс-советник президента Рональда Рейгана попросила у Владимира Путина российское гражданство

9:52:075/16/2021Фото: CC0 / White House Photographic Office /
0

"Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня", — сказала Сюзанна Масси.

Сюзанна Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 году

Бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси в эфире телеканала "НТВ" попросила президента Владимира Путина предоставить ей российское гражданство, пишет РИА Новости. 

"Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня", — сказала она.

По словам Масси, она посвятила много лет сближению народов двух стран, поэтому хочет остаться в России для продолжения своего дела.
"Я знаю, что они будут говорить: что я — traitor (предатель. — Прим. ред.). Я человек, который против Америки", — призналась Масси.

Сюзанна Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 году. Окончила Вассарский колледж, а также училась в Сорбонне и Институте политических исследований в Париже. С 1984 по 1988 год была советником Рейгана по отношениям с СССР.
По ее словам, американский лидер встречался с ней не менее 17 раз, часто наедине, и подробно расспрашивал о русской культуре. От нее он узнал русскую поговорку "Доверяй, но проверяй", прочно вошедшую в обиход американской дипломатии.
Она написала несколько книг о России, включая "Земля Жар-птицы. Краса былой России" (1980) и "Павловск: Жизнь русского дворца" (1990).

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
гражданство России
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Услышит президент просьбу?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    9 июня 2021 года - Отдание Пасхи: Что нельзя делать в проводы Светлого Христова Воскресения
    9:20:05 5/16/2021
    9 июня 2021 года - Отдание Пасхи: Что нельзя делать в проводы Светлого Христова Воскресения
    Лучшие даты для посева и пересадки в теплицы с 16 по 25 мая 2021: для каких овощей идеальное время
    8:20:37 5/16/2021
    Лучшие даты для посева и пересадки в теплицы с 16 по 25 мая 2021: для каких овощей идеальное время
    Когда первый экзамен ЕГЭ-2021: полное расписание для 11-классников
    7:20:04 5/16/2021
    Когда первый экзамен ЕГЭ-2021: полное расписание для 11-классников
    Прекрасные открытки на Шавуот 17 мая 2021 от дизайнера и счастливые поздравления
    7:05:57 5/16/2021
    Прекрасные открытки на Шавуот 17 мая 2021 от дизайнера и счастливые поздравления
    БердскМошенницы под видом волонтеров «обменяли» 18 000 рублей на фальшивые купюры у пенсионерки в Бердске
    7:01:32 5/16/2021
    Мошенницы под видом волонтеров «обменяли» 18 000 рублей на фальшивые купюры у пенсионерки в Бердске
    БердскКакие зеленые участки у домов в Бердске опрыскают от клеща, стало известно: Список мест
    6:33:18 5/16/2021
    Какие зеленые участки у домов в Бердске опрыскают от клеща, стало известно: Список мест
    Европа разработала правила поведения с Россией: противостоять пропаганде и поддерживать "демократию"
    6:26:23 5/16/2021
    Европа разработала правила поведения с Россией: противостоять пропаганде и поддерживать "демократию"
    Как назвать мальчика в 2021 году?
    6:20:10 5/16/2021
    Как назвать мальчика в 2021 году?
    Доставщика еды Delivery Club на велосипеде сбил на "зебре" Suzuki Aerio в Новосибирске. Смотрите видео
    5:57:09 5/16/2021
    Доставщика еды Delivery Club на велосипеде сбил на "зебре" Suzuki Aerio в Новосибирске. Смотрите видео
    Толпа из 200 человек бросилась заступаться за задержанного жителя Дагестана
    5:27:11 5/16/2021
    Толпа из 200 человек бросилась заступаться за задержанного жителя Дагестана