Забил 137 голов: Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской Премьер-Лиги
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Забил 137 голов: Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской Премьер-Лиги

10:02:095/16/2021Фото: https://commons.m.wikimedia.org/
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Дзюба обошёл бывшего форварда сине-бело-голубых Александра Кержакова, на счету которого было 133 мяча, забитых в матчах РПЛ.

В матче 30-го тура РПЛ «Зенита» с «Тамбовом» 32-летнему Дзюбе удалось оформить покер. Его команда победила хозяев поля со счётом 5:1

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской Премьер-Лиги, забив к настоящему моменту 137 голов.

Таким образом, Дзюба обошёл бывшего форварда сине-бело-голубых Александра Кержакова, на счету которого было 133 мяча, забитых в матчах РПЛ, пишет https://www.championat.com

Капитану сборной России осталось опередить лишь Олега Веретенникова, на счету которого 143 гола в чемпионатах России. До него форварду «Зенита» всего 6 мячей.

Отметим, что в матче 30-го тура РПЛ «Зенита» с «Тамбовом» 32-летнему Дзюбе удалось оформить покер. Его команда победила хозяев поля со счётом 5:1.

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футболлучший бомбардир
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