Забил 137 голов: Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской Премьер-Лиги

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской Премьер-Лиги, забив к настоящему моменту 137 голов.
Таким образом, Дзюба обошёл бывшего форварда сине-бело-голубых Александра Кержакова, на счету которого было 133 мяча, забитых в матчах РПЛ, пишет https://www.championat.com
Капитану сборной России осталось опередить лишь Олега Веретенникова, на счету которого 143 гола в чемпионатах России. До него форварду «Зенита» всего 6 мячей.
Отметим, что в матче 30-го тура РПЛ «Зенита» с «Тамбовом» 32-летнему Дзюбе удалось оформить покер. Его команда победила хозяев поля со счётом 5:1.