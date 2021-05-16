Секрет, как победить нищету в России, открыла депутат Госдумы Вера Ганзя
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Секрет, как победить нищету в России, открыла депутат Госдумы Вера Ганзя

10:11:005/16/2021Фото: https://pixnio.com/
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России необходимо развивать собственное производство и поддерживать сельское хозяйство.

Мы должны увеличивать выплаты, каждый человек имеет право на работу и достойную заработную плату

России необходимо развивать собственное производство и поддерживать сельское хозяйство. Это поможет стране победить бедность, заявила в разговоре с URA.RU депутат Госдумы от КПРФ, член комитета ГД по бюджету и налогам Вера Ганзя.

«Мы должны увеличивать выплаты, каждый человек имеет право на работу и достойную заработную плату. А чтобы люди имели работу, нужно собственное производство развивать. Мы сегодня ввозим из-за границы оборудование для обрабатывающей промышленности, своего производство у нас вообще, по сути, нет», — сказала Ганзя.

Кроме того, по ее словам, государство должно поддерживать сельское хозяйство. «Сюда нужна серьезная поддержка, государственная и финансовая. Следовательно, нет рабочих мест и нет зарплат. Та зарплата, которая есть, она преимущественно низкая — максимум 25 тысяч. Молодежь, которая заканчивает вузы, не может найти работу по профессии. Когда будет собственное производство, когда руководство страны выполнит обещание по 25 млн высокопроизводительных рабочих мест, вот тогда мы получим рост зарплат, налоговых поступлений, пенсий и потребительского спроса», — объяснила депутат.

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