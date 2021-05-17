Великолепные открытки на Шавуот 17 мая 2021 года и изумительные поздравления в стихах
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Великолепные открытки на Шавуот 17 мая 2021 года и изумительные поздравления в стихах

11:20:005/17/2021Фото: fresh-cards.ru
0

Еврейский праздник Шавуот отмечается 17 мая. В этот день была обретена священная книга евреев - Тора.

Шавуот

С праздником Шавуот вас поздравить рады,
Пусть будет жизнь для вас отрадой,
Мечта заветная пусть сбудется непременно,
В судьбе пусть будет все отменно.
Желаем жить вам без печали и без бед,
В счастье и здоровье до ста лет,
Пусть каждый день ваш в праздник превратится,
Счастье пусть на крыльях мчится.

Шавуот

Господь, когда-то людям Тару даровал,
И заповеди все выполнять призывал,
Сегодня с праздником Шавуот вас поздравляем,
Настроения прекрасного желаем.
Пусть жизнь приносит вам вдохновенья,
Всех благ вам, радости, терпенья,
Везёт пускай вам во всём, всегда,
Будьте счастливы, друзья, всегда.

Шавуот

Прекрасный праздник Шавуот наступает,
Отпраздновать радостно его, всех приглашаем,
Желаем мира вам, удачи, счастья,
Пусть ветер разнесёт все ненастья.
Полной чашей пусть ваш дом,
Любовь и уют пусть поселятся в нём,
В счастье, радости долго живите,
Все заповеди Господни чтите

Шавуот

Сегодня праздник Шавуот, примите поздравления,
Пусть дарит жизнь вам только вдохновенье,
Путь пусть освещает яркая звезда,
В достатке и мире пусть живёт семья.
Будьте здоровы, счастливы, умны,
Пусть непременно сбываются мечты,
Удача пусть улыбаются всегда,
Рядышком пусть будут надёжные друзья.

Шавуот

Источник: pozdravik.ru, fresh-cards.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
поздравленияпраздникиоткрыткишавуот
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Штормом выбросило тонны икры сельди на берег Сахалина. Смотрите видео
    11:09:51 5/17/2021
    Штормом выбросило тонны икры сельди на берег Сахалина. Смотрите видео
    БердскПосле стрельбы в гимназии №175 Казани в России ужесточат оборот гражданского оружия: Поможет ли это избежать новой трагедии, ответили жители Бердска
    11:07:39 5/17/2021
    После стрельбы в гимназии №175 Казани в России ужесточат оборот гражданского оружия: Поможет ли это избежать новой трагедии, ответили жители Бердска
    БердскМожно ли подавать заявление на 10 000 рублей на детей от 6 до 18 лет 17 мая 2021 года: Путин пообещал «десятку» в августе
    10:43:05 5/17/2021
    Можно ли подавать заявление на 10 000 рублей на детей от 6 до 18 лет 17 мая 2021 года: Путин пообещал «десятку» в августе
    В NASA узнали, хватит ли человечеству полгода, чтобы сбить летящий на Землю астероид
    10:39:24 5/17/2021
    В NASA узнали, хватит ли человечеству полгода, чтобы сбить летящий на Землю астероид
    Гороскоп на 18 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:23 5/17/2021
    Гороскоп на 18 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    Можно ли работать на огороде 17 мая на День Пелагеи Заступницы?
    10:16:22 5/17/2021
    Можно ли работать на огороде 17 мая на День Пелагеи Заступницы?
    Двое погибли при обрушении трибуны синагоги в израильском Гиват-Зееве во время празднования Шавуот. Смотрите видео
    10:10:36 5/17/2021
    Двое погибли при обрушении трибуны синагоги в израильском Гиват-Зееве во время празднования Шавуот. Смотрите видео
    В Роттердаме официально стартовал конкурс "Евровидение" 16 мая 2021
    9:48:14 5/17/2021
    В Роттердаме официально стартовал конкурс "Евровидение" 16 мая 2021
    Календарь дачника на 17 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:53 5/17/2021
    Календарь дачника на 17 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Школы обвинил в провале учеников на экзаменах в вузы президент РАН
    9:09:20 5/17/2021
    Школы обвинил в провале учеников на экзаменах в вузы президент РАН