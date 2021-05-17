Великолепные открытки на Шавуот 17 мая 2021 года и изумительные поздравления в стихах

С праздником Шавуот вас поздравить рады,
Пусть будет жизнь для вас отрадой,
Мечта заветная пусть сбудется непременно,
В судьбе пусть будет все отменно.
Желаем жить вам без печали и без бед,
В счастье и здоровье до ста лет,
Пусть каждый день ваш в праздник превратится,
Счастье пусть на крыльях мчится.
Господь, когда-то людям Тару даровал,
И заповеди все выполнять призывал,
Сегодня с праздником Шавуот вас поздравляем,
Настроения прекрасного желаем.
Пусть жизнь приносит вам вдохновенья,
Всех благ вам, радости, терпенья,
Везёт пускай вам во всём, всегда,
Будьте счастливы, друзья, всегда.
Прекрасный праздник Шавуот наступает,
Отпраздновать радостно его, всех приглашаем,
Желаем мира вам, удачи, счастья,
Пусть ветер разнесёт все ненастья.
Полной чашей пусть ваш дом,
Любовь и уют пусть поселятся в нём,
В счастье, радости долго живите,
Все заповеди Господни чтите
Сегодня праздник Шавуот, примите поздравления,
Пусть дарит жизнь вам только вдохновенье,
Путь пусть освещает яркая звезда,
В достатке и мире пусть живёт семья.
Будьте здоровы, счастливы, умны,
Пусть непременно сбываются мечты,
Удача пусть улыбаются всегда,
Рядышком пусть будут надёжные друзья.
Источник: pozdravik.ru, fresh-cards.ru