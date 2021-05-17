Милые поздравления на Всемирный день электросвязи и информационного общества 17 мая

В международный день электросвязи,
Поздравим тех, кто сейчас на связи.
За телевизор, телефон и телеграф,
Обязаны сказать спасибо вам.
По электронной почте вам письмо,
Содержит поздравление оно,
И даже радио неистово кричит,
Доставить поздравления спешит.
***
Международный день электросвязи,
Отметит в мире каждый человек,
Коммуникации – как много в этой фразе,
Они ввели нас в новый век.
За радио и за ТВ спасибо,
За Интернет, за телефон – Ура
Вы подарили настроения улыбку,
За это честь вам и хвала.
***
С праздником нас всех, электро потребителей,
Сейчас у всех в карманах электронные носители.
Мобильные, компьютеры, радио, ТВ,
Без современных штук, не прожить уж мне.
С международным днем электросвязи,
Поздравить каждого я в этот день обязан.
И тех, кто просто услуги потребляет,
И тех, которые нам ими оснащают.
***
Тянутся по небу провода,
Крепко нас они в родню связали!
Чтоб о друге помнили всегда,
Чтоб встречаться мы не забывали!
Пусть теснее будет эта связь,
Чтобы люди наши знали точно:
Можно человеку доверять,
Даже если знать его заочно!
Телеграф, Инет и телефон:
Как без них прожить теперь, не знаю!
Всех, кому обязан связью я,
С праздником сегодня поздравляю.
***
Электричество повсюду,
В каждом доме провода
Свет зажечь и мыть посуду,
Фильм смотреть-вот это да!
На работе вдруг авралы,
Есть компьютеры и связь,
Электронные сигналы
Посылают всем и враз!
Источник: pozdravkin.com