С Днем рождения Будды 17 мая: поздравления для самых просветленных в стихах на день Весак
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С Днем рождения Будды 17 мая: поздравления для самых просветленных в стихах на день Весак

12:20:075/17/2021Фото: pixabay
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17 мая буддисты отмечают день рождения будды или день Весак.

День Весак

Вас поздравляю с праздником Весак,
Великим, светлым праздником Джаянти!
Желаю в мире жить с улыбкой на устах,
Чтоб в сердце не угасло сострадание!
Пусть благоденствие ваш дом не обойдет,
Путь лучезарный душу оживляет,
Покой вселенский в сердце лишь живет,
Любовь и радость в жизни ожидает!
Рождение Будды, Просветление и
Уход в Нирвану мы сегодня отмечаем,
Желаю жить, не ведая невзгод,
Молитвой мир от гибели спасая!

***

В День Будды просветления,
Пусть все ваши стремления
В реальность воплощаются,
И в сердце зажигаются
Любовь и вера в лучшее,
Пусть всё благополучное
Приходит в жизнь счастливую,
Как свет зари красивую!
Желаю просветления
И духа очищения!

***

В День просветления и ухода Будды в Нирвану желаю тебе постигнуть суть мироздания, быть в гармонии с миром и собой! Каждый имеет свое предназначение и свой путь. Выполни свою миссию, пройди свой путь достойно, созерцая прекрасное и преувеличивая его!

***

Сердечно поздравляем вас с великим Днем для всех буддистов мира — Джаянти, который ежегодно отмечается в майское полнолуние. Джаянти или Весак — тройной священный праздник рождения, просветления и ухода великого Будды в Нирвану. Желаем вам постижения Истины, мудрости и душевного мира! Пусть лучезарный пример Великого учителя осветит ваш земной путь, научит мудрости и состраданию ко всем живым существам, во всех телах, во всех мирах!

Источник: pozdravim.net

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