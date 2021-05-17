Почему нельзя пить алкоголь после увеличения губ?

Увеличение губ с помощью препаратов на основе гиалуроновой кислоты называется аугментация. Это безопасная процедура, которая позволяет придать губам выразительную форму. Изящные губы украсят и молодое, и возрастное лицо.
Гиалуроновая кислота используется в инъекциях не случайно. Этот компонент уже присутствует в клетках человека, позволяя коже сохранять молодой упругий вид. После 25-ти лет выработка гиалуроновой кислоты в организме уменьшается, а улучшить внешний вид можно, добавив её извне.
Как проходит процедура?
После консультации и одобрения косметолога пациентке делаются инъекции в область губ. Их количество, как и объёмы препарата, врач определяет индивидуально. Боли от уколов не будет, благодаря местному обезболиванию. Анестетик наносят в виде геля.
Через несколько часов после процедуры может появиться небольшой отёк. На полное восстановление после аугментации уходит 1-2 недели. Пациентке лучше не планировать на это время важные мероприятия. Зато результат держится на губах от 6 месяцев до 2 лет.
Кому нельзя увеличивать губы?
Гиалуроновая кислота практически не имеет противопоказаний. Однако губы – уязвимое место в организме, вред может нанести сам факт укола. Поэтому от процедуры нужно отказаться:
- Людям с заболеваниями иммунной и эндокринной систем.
- Пациентам с психическими заболеваниями и эпилепсией. Укол может спровоцировать припадок.
- Молодёжи до 20-ти лет. Их лицо ещё не сформировалось окончательно.
- Людям с вирусными и воспалительными поражениями зубов, губ, носа и его пазух.
- Беременным и кормящим женщинам.
Алкоголь до аугментации
Косметологи не рекомендуют употреблять спиртное примерно за сутки до процедуры. Причин этому несколько.
- Анестезия плохо работает, если в крови есть алкоголь или его остатки. Инъекции могут быть болезненными.
- Даже один бокал вина расслабляет мимические мышцы. Тонус губ меняется, в результате косметолог может вколоть больше или меньше препарата, чем было необходимо.
- Состояние опьянения или похмелье меняют поведение пациентки, иногда в негативную сторону. Это может повлиять на ход процедуры.
Алкоголь после аугментации
Сразу после процедуры употреблять алкоголь нельзя. Длительность запрета каждый косметолог определяет по-разному. Она колеблется от 1 до 3 недель.
- Спиртное нарушает водный баланс. Ткани организма отекают, а кожа наоборот – подсыхает. Гиалуроновая кислота притягивает влагу в организме, заставляя губы и прилегающие ткани сильно отекать, а кожу трескаться. Выходить из дома в таком виде не захочется.
- Попадая в кровь, алкоголь ускоряет и разжижает её. Это превращает незаметные синячки от инъекций в гематомы. Их вид не добавит женщине привлекательности.
Напрямую молекулы гиалуроновой кислоты с алкоголем не взаимодействуют. Но опосредованное влияние достаточно сильное, его результат налицо, точнее, на лице.