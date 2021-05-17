Пять самых холодных и бессердечных знаков Зодиака
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Пять самых холодных и бессердечных знаков Зодиака

2:00:045/17/2021,Кристин ШенвальдФото: pixabay
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В большинстве случаев холод - это просто защитный механизм. Вы не хотите, чтобы люди подходили слишком близко или использовали вас в своих интересах, поэтому вы воздвигаете стену холода, чтобы держать их подальше.

Такие знаки зодиака, как Стрелец, Водолей, Дева и Телец, считаются самыми бессердечными из-за того, как они выражаются

Слово «холодный» может означать множество вещей: противоположность теплого, мертвого, неотзывчивого и психологически холодного. Когда для описания человека используется холод, это означает того, кто бесчувственен, несимпатичен, холоден или равнодушен к проблемам и эмоциям других.

Астрология может повлиять на то, если ваша личность больше холодна, чем горяча. А для самых холодных знаков зодиака есть много вещей, которые сделали их такими, пишет https://www.yourtango.com

Какие знаки зодиака бессердечны?

Такие знаки зодиака, как Стрелец, Водолей, Дева и Телец, считаются самыми бессердечными из-за того, как они выражаются. Это может быть защитная мера, чтобы они не пострадали, возможно, они выросли в нелюбящей семье или им было неудобно выражать свои чувства.

Если на вас когда-либо смотрел смертельный взгляд холодного человека, вы знаете, насколько ему комфортно, когда он закрывает других людей. Их не волнуют ваши проблемы, проблемы и эмоции.

На самом деле, если вы будете настаивать на том, чтобы делиться своими чувствами, они разозлятся и отключат вас. Если вы ищете сочувствия, не ищите его у холодного человека!

В большинстве случаев холод - это просто защитный механизм. Вы не хотите, чтобы люди подходили слишком близко или использовали вас в своих интересах, поэтому вы воздвигаете стену холода, чтобы держать их подальше.

Когда вам холодно, трудно поддерживать близкие отношения. Когда вы эффективно удерживаете людей от своей жизни, вы обнаруживаете себя одиноким и одиноким.

Вот самые холодные знаки зодиака в астрологии и почему они так замкнуты.

1. Рак (21 июня - 22 июля).

Почему Раки такие холодные? Вы можете задаться вопросом, как о людях, рожденных под знаком Рака, можно было думать так, когда они известны своей любовью и эмоциональностью. Но это их эмоции, которые могут сделать их холодными.

Если им раньше причиняли боль или кто-то каким-то образом их предал, они могут стать очень бесстрастными. Они будут вести себя так, как будто человек, перешедший черту, мертв для них, и как только они поместят вас в свои эмоциональные поля смерти, от этого уже не будет выхода.

У них есть обиды, они ведут счет и следят за тем, чтобы их враг заплатил за любое преступление, которое они совершили.

2. Козерог (22 декабря - 19 января).

Козероги не хотят позволять своим эмоциям взять верх над собой, поэтому, если они могут, они предпочли бы показаться холодными, чем кем-то, кем правят их чувства.

Поскольку Козероги считают, что правильный имидж является ключом к успеху, они следят за тем, чтобы их имидж был правильным. Они склонны думать, что излишняя сентиментальность или погруженность в прошлое может сделать вас слабым и повредить тому, как вы представляете себя другим людям.

Почему Козероги такие холодные? Ну, потому что они предпочитают, чтобы их считали практичными, логичными и контролирующими. Некоторые Козероги не боятся использовать других людей в своих интересах, даже если это оказывает негативное влияние на другого человека.

3. Водолей (20 января - 18 февраля).

Почему Водолеи такие холодные? Все это связано с тем, что Водолеи хотят держать свои эмоции под контролем - и им бы хотелось, чтобы это делали и другие люди.

Водолеи не хотят тратить силы ума на помощь кому-то с эмоциональной проблемой, если они могут ее избежать - они не те, к кому вам следует обращаться, когда вам нужно плечо, чтобы поплакать.

Они определенно могут показаться холодными и отчужденными, и им это нравится. Если вы допустили ошибку, это ваше дело, и Водолей очень мало сочувствует вам.

4. Дева (23 августа - 22 сентября).

Бывают моменты, когда Дева искренне считает себя самым умным человеком в комнате, а все остальные не так хороши, как они.


 Девы любят учиться и хвастаться тем, что они узнали. Но почему Девы такие холодные? Поскольку они так сильно сосредоточены на том, что происходит в их голове, они иногда могут игнорировать то, что происходит в их сердце.

Они могут показаться слишком умными для их же блага, холодными и бесчувственными. Они стремятся к совершенству, и из-за этого у них мало терпения к недостаткам, ошибкам и тому, что делает нас людьми.

Девы не холодны намеренно; они могут даже не осознавать, как они относятся к людям.

5. Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецы могут быть непредсказуемыми: в один момент они теплые и приветливые, в следующий момент холодные, отстраненные и недружелюбные .

Единственное, на что вы можете рассчитывать, это то, что они никогда не будут полностью равнодушными. Но почему Близнецы такие холодные? Если вы причинили боль им или кому-то, кого они любят, это будет похоже на то, как если бы кто-то намеренно переключил свой термостат на замораживание, и они сообщат вам, насколько они недовольны вами.

Им будет все равно, есть ли у вас веское оправдание тому, что вы сделали; они полностью проигнорируют ваши чувства и отключатся, когда вы попытаетесь с ними поговорить. Гораздо лучше подождать, пока они станут более дружелюбными, чтобы пойти к ним и попросить прощения.

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