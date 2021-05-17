Ученые: коронавирус мог сбежать из лаборатории

Восемнадцать ученых из самых престижных исследовательских институтов мира призывают своих коллег глубже изучить происхождение коронавируса, ответственного за глобальную пандемию.
В письме, опубликованном в четверг в журнале Science , они утверждают, что пока недостаточно доказательств, чтобы исключить возможность побега вируса SARS-CoV-2 из лаборатории в Китае, и призывают к «надлежащему расследованию» этого заболевания. иметь значение, пишет https://medicalxpress.com/
«Мы считаем, что этот вопрос заслуживает справедливого и тщательного исследования, основанного на научных данных, и что любое последующее суждение следует делать на основе имеющихся данных», - сказал доктор Дэвид Релман, профессор микробиологии и иммунологии Стэнфордского университета, помогавший составить письмо.
Краткое письмо было частично вызвано публикацией 30 марта отчета по заказу Всемирной организации здравоохранения, целью которого было выяснить происхождение вируса, который привел к смерти более 3,3 миллиона человек по всему миру.
Авторы этого отчета, который приписывают как ВОЗ, так и Китаю, оценили каждый из четырех возможных сценариев по шкале от «крайне маловероятно» до «весьма вероятно».
После рассмотрения информации, данных и образцов, представленных китайскими членами команды, авторы пришли к выводу, что вероятность того, что вирус перешел от исходного животного к промежуточному виду, а затем к человеку, «весьма вероятно», в то время как интродукция из-за случайная лабораторная утечка была сочтена «крайне маловероятной».
Другими потенциальными путями, которые рассмотрели исследователи, были прямой переход от животного к человеку без промежуточного хозяина («возможно - вероятно») и передача с поверхности замороженных пищевых продуктов («возможный»).
Но Релман и его соавторы заявили, что их коллеги, работавшие над расследованием ВОЗ, не имели доступа к достаточной информации, чтобы сделать такие выводы.
«Мы разумные ученые с опытом в соответствующих областях, - сказал Релман, - и мы не видим данных, которые утверждают, что это должно быть естественного происхождения».
Равиндра Гупта, профессор клинической микробиологии Кембриджского университета, подписавший письмо, сказал, что хотел бы ознакомиться с лабораторными записями ученых, работающих в Уханьском институте вирусологии, исследовательском центре, где изучаются коронавирусы. Он также хотел бы увидеть список вирусов, которые использовались в институте за пятилетний период.
В отчете ВОЗ задокументирована встреча исследователей с несколькими членами института, в том числе директором лаборатории Юань Чжимином, который провел для совместной группы экскурсию по учреждению.
На встрече представители WIV опровергли возможность утечки коронавируса , вызывающего COVID-19, из лаборатории, отметив, что ни один из трех SARS-подобных вирусов, культивируемых в лаборатории, не имеет тесного отношения к SARS-CoV-2.
Они также отметили, что образцы крови, полученные от рабочих и студентов в исследовательской группе, возглавляемой Ши Чжэнли, вирусологом WIV, изучающим SARS-подобные коронавирусы, происходящие от летучих мышей, не содержали антител против SARS-CoV-2, которые указывали бы на текущую или перенесенная инфекция.
Но Релман сказал, что как ученый ему нужно нечто большее, чем эта информация из третьих рук, чтобы исключить вероятность случайной лабораторной утечки. (Он и его коллеги не предполагали, что любая потенциальная утечка была преднамеренной.)
«Покажите нам тест, который вы использовали: что это был за метод? Каковы были результаты и имена людей, прошедших тестирование? Вы тестировали контрольную популяцию?» - сказал Релман. «В любом случае, это не было адекватным, подробным представлением данных, которое позволило бы стороннему ученому прийти к независимому выводу».
Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ, выразил аналогичное мнение, когда отчет был впервые опубликован.
«Хотя группа пришла к выводу, что лабораторная утечка является наименее вероятной гипотезой, это требует дальнейшего расследования, возможно, с дополнительными миссиями с участием специалистов-экспертов, которые я готов направить», - сказал он в обращении к странам-членам ВОЗ 30 марта. «Позвольте мне четко сказать, что, что касается ВОЗ, все гипотезы остаются в силе».
Письмо также подписал Майкл Воробей, изучающий вирусы в Университете Аризоны, чтобы понять происхождение, возникновение пандемий и борьбу с ними. С самого начала пандемии он рассматривал две возможности того, как она могла начаться - либо как побег из лаборатории, либо как естественная передача от животного человеку.
Пятнадцать месяцев спустя он все еще открыт для обеих возможностей.
«В любом случае не было достаточно убедительных доказательств, - сказал он, - поэтому оба они остаются для меня на столе».
В своей лаборатории Вороби работает со студентом, который собирает вирусы от летучих мышей в дикой природе, и много думал о том, как это исследование могло бы создать экологический путь для введения нового патогена людям.
«Как человек, который делает это, я очень хорошо осведомлен о возможностях сближения новых вирусов с людьми, и поэтому я думаю, что это еще одна причина, по которой я серьезно к этому отношусь», - сказал он. «Я беспокоюсь об этом в своей работе».
По словам Уороби, другие ученые убедительно показали, что SARS-CoV-2 не был лабораторной конструкцией, генетически модифицированной, чтобы сделать ее более передающейся людям. Но это не исключает возможности того, что немодифицированный вирус, собранный учеными в полевых условиях и доставленный в лабораторию, мог проникнуть в организм человека.
«Я не видел доказательств, на которые я мог бы взглянуть и сказать:« О, хорошо, это определенно опровергает случайное лабораторное происхождение и делает практически 100% уверенным, что это было естественным явлением », - сказал он. «Пока мы не находимся на стадии, возможны обе возможности».
Ученые заявили, что существует одно неопровержимое доказательство того, что вирус действительно распространился на людей в результате естественного события - открытие диких животных, от которых произошел вирус.
Акико Ивасаки, профессор иммунобиологии и эпидемиологии Йельского университета, отметила, что в отчете ВОЗ упоминается тестирование более 80 000 образцов дикой природы, домашнего скота и птицы, собранных в 31 провинции Китая. Ни один из этих тестов не выявил антитела против SARS-CoV-2 или фрагмент генетического материала вируса до или после вспышки SARS-CoV-2 в Китае.
«Однако возможно, что резервуар для животных был пропущен, и дальнейшее расследование может выявить такие доказательства», - сказал Ивасаки, который также подписал письмо.
Дэвид Робертсон, глава отдела вирусной геномики и биоинформатики в Университете Глазго, не был среди лиц, подписавших письмо. Он сказал, что не понимает сути.
«Никто не говорит, что несчастный случай в лаборатории невозможен - просто нет никаких доказательств этого, кроме Уханьского института вирусологии, находящегося в Ухане», - сказал он.
Робертсон сказал, что вирусы естественным образом постоянно мигрируют от животных к людям, и SARS-CoV-2 мог быть одним из них.
Хотя он согласился с авторами письма в том, что необходимо найти истоки SARS-CoV-2 для подготовки к следующей пандемии, «тратить время на исследования лабораторий - это отвлечение от этого», - сказал он.
Релман этого не видит.
«Если окажется, что он естественного происхождения, у нас будет немного больше информации о том, где находится этот природный резервуар, и как быть более осторожными с ним в будущем», - сказал он. «А если это лаборатория, то мы говорим о более серьезном размышлении о том, какие эксперименты мы проводим и почему».
Авторы письма отметили, что во время антиазиатских настроений в некоторых странах именно китайские врачи, ученые, журналисты и граждане поделились с миром важной информацией о распространении вируса.
«Мы должны проявить такую же решимость в продвижении беспристрастного, научно обоснованного дискурса по этому трудному, но важному вопросу», - написали они.