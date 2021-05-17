Гороскоп на 18 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально

Овеночень удачными будут для вас поездки по любому поводу. Возможно поступление предложения о новой работе. Будьте уверены - вы со всем справитесь. Старшим родственникам нужна ваша поддержка.
Телец
Вы сегодня сможете понять, что вашей жизни очень нужны перемены. На работе стоит ожидать повышенную нагрузку. С коллегами стоит быть откровеннее и поговорить открыто. Не стоит много ждать от родных. Помогите им сами.
Близнецы
С утра у вас будет прекрасное настроение, но к обеду оно улетучится, если вы будете легкомысленны и не организованны. Избегайте болтовни и пустых обещаний, не злитесь понапрасну. Включите всю вашу дипломатичность.
Рак
У вас трудный день на работе. Вам будет казаться, что вы вот-вот подойдёте к цели, но все время что-то будет ее отодвигать. Не допускайте апатии по этой причине и верьте - скоро все наладится.
Лев
Сегодня ваши эмоции могут сыграть с вами злую шутку и может пострадать ваш авторитет. Контролируйте себя. С любимым человеком хорошо обсудить дальнейшие планы. Откажитесь от алкоголя и тяжелой пищи.
Дева
Вы будете очень эмоциональны и окружающие будут с трудом понимать вас, но в творчестве вы сможете превзойти самого себя. Благоприятны духовные практики. Можно получить новый источник доходов.
Весы
У вас день благоприятен для романтических отношений. Ваше любимое хобби может принести прибыль. Удача пока что на вашей стороне - пользуйтесь ею вовсю. Хороши прогулки в лес.
Скорпион
С утра день заладится и любые дела будут весьма благоприятными. Любые вопросы вы сегодня сможете решить. Вашей половинке очень нужно ваше внимание - не откладывайте ваших обещаний.
Стрелец
Вам пора завершать старые, давно начатые дела. Это будет непросто, поэтому чаще отдыхайте. Не отказывайте в помощи друзьям, свободное время нужно провести с семьей и детьми.
Козерог
Сегодня ваше обаяние и хорошее настроение будут притягивать всех к вам, словно магнитом. Хорошие новости будут в финансовой сфере, можно не опасаться за вашу стабильность.
Водолей
Вы сегодня будете много передвигаться и искать новую информацию. Не стоит принимать слишком важных решений. Сегодня благоприятны переговоры, покупки, построение планов.
Рыбы
Хорошее время для профилактики заболеваний и занятий спортом. Скоро вам предстоит много работы. Постарайтесь отдохнуть сейчас, а в последствии не берите на себя слишком много.