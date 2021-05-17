Школы обвинил в провале учеников на экзаменах в вузы президент РАН
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Школы обвинил в провале учеников на экзаменах в вузы президент РАН

9:09:205/17/2021Фото: pixabay.com
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Сергеев подчеркнул, что сейчас школьное образование имеет ряд серьезных проблем, одна из которых - отсутствие идеологии, которая "должна строиться на тех ценностях, которые объединяют" россиян. Еще одна проблема связана со школьными учителями.

В настоящее время в школьном образовании есть ряд серьезных проблем

Уровень подготовки студентов российских вузов снижается, что связано в том числе и с падением качества школьного образования, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

- Качество студента на выходе из университетов, скажем так, не улучшается, падает. Мы были свидетелями этого процесса и в 1990-е, и в 2000-е годы и связывали это с очевидной причиной беспорядка, который был в стране. Но тем не менее задача заключается в том, как нам качество студента повысить. Но когда университетам высказывается такая претензия, то университеты кивают на школы: "А из школы кто приходит?" Такие что, извините, надо таблицу умножения учить, - говорит президент РАН.

Сергеев подчеркнул, что сейчас школьное образование имеет ряд серьезных проблем, одна из которых - отсутствие идеологии, которая "должна строиться на тех ценностях, которые объединяют" россиян. Еще одна проблема связана со школьными учителями.

- Нужно обязательно поднимать престиж и статус учителя. Потому что от учителя зависит очень многое. И работа с учителями - тоже большая забота должна быть университетов и РАН. И мы стараемся это делать. У нас есть базовые школы РАН, это более 100 школ по стране из 32 регионов. Мы считаем, что необходимо, чтобы туда приходили ученые, работали и там начинали сопровождение молодежи. Считаю, что задача сопровождения молодежи, начиная со школы, - одна из главных задач членов РАН, - отметил профессор.

По словам Сергеева, профессора РАН занимаются подготовкой учителей. Они проводят различные мероприятия и сборы, выступают с лекциями в школах.

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образованиекачествовыпускникироссийские вузы
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