В Роттердаме официально стартовал конкурс "Евровидение" 16 мая 2021

Международный конкурс "Евровидение" открылся 16 мая в Роттердаме. На нем собрались делегации 34 из 39 стран. Фанаты и журналисты, которые не смогли посетить церемонию из-за пандемии, смотрели трансляцию онлайн.
- Через несколько минут прибудут делегации. К сожалению, не все страны смогут быть здесь, но будет большинство из них, - сообщили ведущие.
Делегат из Австралии, которая будет участвовать в конкурсе дистанционно из-за ограничений, прислала видеообращение. На открытии конкурса не смогли присутствовать делегации Польши и Исландии, так как представители получили положительный тест на коронавирус. Тех, кто остановился в одном отеле с заболевшими, организаторы также отправили на самоизоляцию. А именно - артистов из Румынии и Мальты.
По ковровой дорожке, которая в этом году окрашена в бирюзовый цвет, традиционно прошли представители более 30 стран.
Участница от России Манижа, которая выступает с песней Russian Woman ("Русская женщина"), прибыла вместе с бэк-вокалистами.
- Трудные времена моей жизни заставили меня написать эту песню. Сейчас я могу почувствовать, как посыл этой песни помогает мне самой стоять на сцене "Евровидения", - сказала певица журналистам.
Полуфиналы международного конкурса состоятся 18 и 20 мая, финал – 22 мая. Посмотреть «Евровидение» в России можно будет по Первому каналу. Россию представляет певица Манижа. Она пришла на ковровую дорожку в кокошнике.