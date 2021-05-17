В Роттердаме официально стартовал конкурс "Евровидение" 16 мая 2021
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В Роттердаме официально стартовал конкурс "Евровидение" 16 мая 2021

9:48:145/17/2021Фото: Группа ВКонтакте "Евровидение 2021"
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На открытии отсутствовали делегации Польши и Исландии, так как представители получили положительный тест на коронавирус.

В Роттердаме собрались делегации 34 из 39 стран

Международный конкурс "Евровидение" открылся 16 мая в Роттердаме. На нем собрались делегации 34 из 39 стран. Фанаты и журналисты, которые не смогли посетить церемонию из-за пандемии, смотрели трансляцию онлайн.

- Через несколько минут прибудут делегации. К сожалению, не все страны смогут быть здесь, но будет большинство из них, - сообщили ведущие.

Делегат из Австралии, которая будет участвовать в конкурсе дистанционно из-за ограничений, прислала видеообращение. На открытии конкурса не смогли присутствовать делегации Польши и Исландии, так как представители получили положительный тест на коронавирус. Тех, кто остановился в одном отеле с заболевшими, организаторы также отправили на самоизоляцию. А именно - артистов из Румынии и Мальты.

По ковровой дорожке, которая в этом году окрашена в бирюзовый цвет, традиционно прошли представители более 30 стран.

Участница от России Манижа, которая выступает с песней Russian Woman ("Русская женщина"), прибыла вместе с бэк-вокалистами.

- Трудные времена моей жизни заставили меня написать эту песню. Сейчас я могу почувствовать, как посыл этой песни помогает мне самой стоять на сцене "Евровидения", - сказала певица журналистам.

Полуфиналы международного конкурса состоятся 18 и 20 мая, финал – 22 мая. Посмотреть «Евровидение» в России можно будет по Первому каналу. Россию представляет певица Манижа. Она пришла на ковровую дорожку в кокошнике.

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