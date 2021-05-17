Можно ли работать на огороде 17 мая на День Пелагеи Заступницы?
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Можно ли работать на огороде 17 мая на День Пелагеи Заступницы?

10:16:225/17/2021Фото: Wikimedia Commons
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В этот день полагалось дарить подарки. Чаще всего дарили деревянные расписные ложки. Чем красивее была ложка - тем больше благ получали и даритель и одаряемый.

огород
В этот день защищали огород от нечисти

Мученицу Пелагию Тарсийскую сегодня, 17 мая, почитают в православной церкви. В народе день называют Пелагея Заступница или день баклушечников. Но обо всем по порядку.

Святую Пелагею почитали как покровительницу птиц и в особенности ворон, невинных девушек и несправедливо обиженных. В этот день строго запрещалось есть мясо птиц, поэтому было запрещено резать кур.

Огороды сегодня вечером следовало защитить от всяких темных сил. Для этого на деревянных кольях по краям огорода располагали старую изношенную обувь, а в центр огорода размещали перевёрнутый горшок с крапивой, которую для этого нужно было выдернуть с корнем.

Посадки и посевы продолжали быть интенсивными и к этому времени основное должно было быть высажено. Посадки почти завершали, поэтому работы в этот день на огороде и земле считались благоприятными.

В этот день полагалось дарить подарки. Чаще всего дарили деревянные расписные ложки. Чем красивее была ложка - тем больше благ получали и даритель и одаряемый.

День баклушеника отмечали потому, что сегодня особо почитали баклушечников. И это не лентяи, как вам могло подуматься. Эти люди занимались подготовкой баклуш - это такие заготовки из липы и клена (чаще всего) для резьбы ложек. Профессия эта была очень почетна, потому что вырезать ложку куда проще, чем найти для нее правильную заготовку. Знания передавались из поколения в поколение.

Что категорически запрещено 17 мая?

При выборе подарков существовали запреты. Нельзя было дарить:


  • иконы - к болезни
  • черные перчатки - к тяжелой изматывающей работе
  • жемчуг - к слезам
  • носовые платки - к болезням и неудачам
  • веник или метелка - к тяжелой болезни или даже смерти
  • зеркало в подарок приводило к нищете

Запрещалось сегодня резать кур и есть курятину, иначе птица никогда не будет водиться.

Запрещалось брать в руки все острое, колющее и режущее. Потому не занимались рукоделием сегодня, не стригли ногти и волосы.

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