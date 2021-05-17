Двое погибли при обрушении трибуны синагоги в израильском Гиват-Зееве во время празднования Шавуот. Смотрите видео

В израильском поселении Гиват-Зеев под Иерусалимом обрушилась трибуна синагоги. Погибли два человека – взрослый и ребенок. Об этом рассказали в в службе скорой помощи "Маген Давид Адом".
Госпитализированы более 20 раненых, из них 15 человек находятся в тяжелом состоянии.
Уточним, что среди погибших мужчина 40 лет и ребенок 12-ти лет.
Официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман заявил, что идет проверка соблюдения правил на массовой молитве.
- Сейчас будем выяснять, кто давал разрешение, как оно было получено, обращались ли вообще за разрешением. Мы свидетели уже не первого происшествия. Еще не стерлось из памяти то, что было на горе Мерон во время праздника Лаг ба-Омер, где погибли десятки человек, — говорит полицейский.
Трибуна обрушилась сразу после начала торжества, посвященного иудейскому празднику Шавуот. По словам главного раввина России Берла Лазара, российских паломников на месте происшествия не было.