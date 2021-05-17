Двое погибли при обрушении трибуны синагоги в израильском Гиват-Зееве во время празднования Шавуот. Смотрите видео
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Двое погибли при обрушении трибуны синагоги в израильском Гиват-Зееве во время празднования Шавуот. Смотрите видео

10:10:365/17/2021Фото: Скриншот видео
0

Уточняется, что одному погибшему было 40 лет, второму — 12.

В больницы доставили более 200 раненых

В израильском поселении Гиват-Зеев под Иерусалимом обрушилась трибуна синагоги. Погибли два человека – взрослый и ребенок. Об этом рассказали в в службе скорой помощи "Маген Давид Адом".

Госпитализированы более 20 раненых, из них 15 человек находятся в тяжелом состоянии.

Уточним, что среди погибших мужчина 40 лет и ребенок 12-ти лет.

Официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман заявил, что идет проверка соблюдения правил на массовой молитве.

- Сейчас будем выяснять, кто давал разрешение, как оно было получено, обращались ли вообще за разрешением. Мы свидетели уже не первого происшествия. Еще не стерлось из памяти то, что было на горе Мерон во время праздника Лаг ба-Омер, где погибли десятки человек, — говорит полицейский.

Трибуна обрушилась сразу после начала торжества, посвященного иудейскому празднику Шавуот. По словам главного раввина России Берла Лазара, российских паломников на месте происшествия не было.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
погибшиеобрушениеизраильтрибуна
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Сочувствуем!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В Роттердаме официально стартовал конкурс "Евровидение" 16 мая 2021
    9:48:14 5/17/2021
    В Роттердаме официально стартовал конкурс "Евровидение" 16 мая 2021
    Календарь дачника на 17 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:53 5/17/2021
    Календарь дачника на 17 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Школы обвинил в провале учеников на экзаменах в вузы президент РАН
    9:09:20 5/17/2021
    Школы обвинил в провале учеников на экзаменах в вузы президент РАН
    Какой сегодня церковный праздник 17 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:38 5/17/2021
    Какой сегодня церковный праздник 17 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 мая 2021 в России и мире
    7:40:40 5/17/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 мая 2021 в России и мире
    БердскПогода на 17 мая в Бердске: как провести обряд отпугивания от огорода нечисти и вредителей – народные приметы дня
    6:30:31 5/17/2021
    Погода на 17 мая в Бердске: как провести обряд отпугивания от огорода нечисти и вредителей – народные приметы дня
    С Днем пульмонолога авторские открытки на 17 мая и новые поздравления для врачей
    6:00:06 5/17/2021
    С Днем пульмонолога авторские открытки на 17 мая и новые поздравления для врачей
    БердскЛавинообразный удар магнитной бури 17 мая 2021 года: Как переносят воздействие стихии на здоровье метеопаты
    5:45:37 5/17/2021
    Лавинообразный удар магнитной бури 17 мая 2021 года: Как переносят воздействие стихии на здоровье метеопаты
    С Днем рождения Интернета необычные поздравления в стихах на 17 мая 2021 года
    5:00:03 5/17/2021
    С Днем рождения Интернета необычные поздравления в стихах на 17 мая 2021 года
    Добрые поздравления на Международный день борьбы с гомофобией 17 мая в стихах
    4:30:08 5/17/2021
    Добрые поздравления на Международный день борьбы с гомофобией 17 мая в стихах