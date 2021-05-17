После стрельбы в гимназии №175 Казани в России ужесточат оборот гражданского оружия: Поможет ли это избежать новой трагедии, ответили жители Бердска
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После стрельбы в гимназии №175 Казани в России ужесточат оборот гражданского оружия: Поможет ли это избежать новой трагедии, ответили жители Бердска

11:07:395/17/2021,Дмитрий ПарыгинФото: Дмитрия Парыгина
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11 мая Ильназ Галявиев, выпускник этого же учебного заведения, устроил стрельбу из полуавтоматического дробовика Hatsan Escort. Разрешение на оружие ему выдали легально месяц назад. Погибли 9 человек, в том числе 7 детей.

Николай Емельянович
Николай Емельянович

Поможет ли ужесточение законодательства об обороте оружия, в частности повышение возраста, по достижении которого, можно приобретать огнестрельное оружие, предотвратить новые трагедии? Этот вопрос «Курьер. Среда. Бердск» задал жителям Бердска 14 мая.

Напомним, 11 мая в гимназии №175 в Казани Ильназ Галявиев, выпускник этого же учебного заведения, устроил стрельбу из полуавтоматического дробовика Hatsan Escort. Разрешение на оружие ему выдали легально месяц назад.

По официальным данным, погибли девять человек – семеро детей и двое сотрудников школы. Ранены и доставлены в больницу 23 человека – 20 детей и трое взрослых. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Казанский суд арестовал обвиняемого до 11 июля.

— Не поможет, — считает бердчанин Николай Емельянович, которому идёт 83 год. — Раньше оружие было. Я вот в детстве был, пойдёшь, берёшь свободно. Но не было случая, чтобы кто применял против людей.
— Такое воспитание. Компьютеры, планшеты... — подтверждают два товарища Николая Емельяновича, пожелавших остаться неизвестными.

— Компьютер разлагает личность, — продолжает собеседник. — Почему пацана довели? Его, естественно, исключили варварски. Не побеседовали с ним, не объяснили. Ну остался у разбитого корыта, затаил злость. Вот и всё. Нельзя человека злить. У меня дядя был, поп в церкви щелбаны давал. Ну нельзя заставлять ребёнка, а тот подойдёт, как даст — шишка. Сидишь — как даст линейкой. Что они сделали, дядя и друзья, их там 10 в школе было? Пришла революция, они попа подожгли, сожгли живьём всю семью и церковь сожгли.

Но нашлось и другое мнение.
— Ну вообще может быть, в какой-то мере, — рассказывает, пожелавшая остаться неизвестной бердчанка. — Вообще это, в первую очередь, должны были власти предотвратить. Так же как и на водительские права у нас же есть ограничения, почему у нас могут просто так травматические пистолеты взять? Для нас это ужас, от кого они защищаются? Да, понятно, что есть охотники, но они свою лицензию получают, а вот молодёжь, от чего они защищаются? То есть у нас всё дозволено что ли? То есть ребёнку 19 лет, как это поехать куда-то, взять, купить... Это очень страшно.

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