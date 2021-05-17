17 мая –Шавуот-2021: можно ли работать евреям в большой праздник

Сегодня, 17 мая 2021 года, евреи отмечают праздник Шавуот. В этот день евреям была подарена их священная книга - Тора. Но это основной повод. В этот день также отмечается день рождения царя Давида, а также день его смерти, и праздник урожая.
По традиции этот праздник отмечают шумно и весело, но в этом году в Израиле сегодня идут военные действия в секторе Газа, поэтому введено особое положение - введены ограничения на скопления людей.
После исхода из Египта на пятидесятый день евреи подошли к горе Синай, где им была подарена Тора в обмен на то, что они обязались перед Богом соблюдать заповеди, указанные в ней.
Этот день посвящается молитва, чтению Торы и обучению детей Торе. Их ведут в синагогу, где начинают обучать буквам Торы. Буковки выпекаются из теста. смазываются медом - так маленькие евреи познают сладость Торы и понимают, что учение сладко. Пекут пироги, на которых пишут буквы из Торы, пишут их на яйце. Всеми способами дети стараются запомнить, что Тору знать обязательно.
Ранее существовала традиция у евреев обязательно приходить в Храм Господень в Иерусалиме, но так как он оказался разрушен - стали приходить к Стене Плача - это оставшаяся целой восточная стена храма. В связи с военным положением в настоящее время паломничество к святыне отменено.
Также в этот день было принято посещать водоемы, но в 2021 году это тоже отменено из-за ведущихся обстрелов.
Работа в этот день запрещена. Нельзя разводить огонь и включать свет. Поэтому заранее накануне праздника на кухнях оставляют гореть горелку, а свет не выключают с вечера. Готовить еду можно на постоянно горящей горелке, равно как и прикуривать курильщикам. Курильщики также прикуривают друг у друга на улицах - новый огонь порождать нельзя, как то зажигать спичку или зажигалку.
Другие работы тоже все отменены, поэтому речи о том, чтобы что-то высаживать или убираться - не ведется.
Едят сегодня преимущественно молочную пищу. Связано это с тем, что когда евреи получили Тору, они узнали из нее, что то мясо, которое они ели до этого - не кошерное. Поэтому после получения Торы евреи, вернувшись с горы Синай, ели только молочное - было трудно привыкнуть к закону разделять молочное и мясное, а также разбираться в мясе - какое кошерное, какое - нет. Но в некоторых общинах в этот праздник готовят баранину.