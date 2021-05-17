17 мая –Шавуот-2021: можно ли работать евреям в большой праздник
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

17 мая –Шавуот-2021: можно ли работать евреям в большой праздник

12:20:205/17/2021Фото: Pixabay
0

После исхода из Египта на пятидесятый день евреи подошли к горе Синай, где им была подарена Тора в обмен на то, что они обязались перед Богом соблюдать заповеди, указанные  в ней.

тора
Шавуот - великий праздник обретения евреями Торы

Сегодня, 17 мая 2021 года, евреи отмечают праздник Шавуот. В этот день евреям была подарена их священная книга - Тора. Но это основной повод. В этот день также отмечается день рождения царя Давида, а также день его смерти, и праздник урожая.

По традиции этот праздник отмечают шумно и весело, но в этом году в Израиле сегодня идут военные действия в секторе Газа, поэтому введено особое положение - введены ограничения на скопления людей.

После исхода из Египта на пятидесятый день евреи подошли к горе Синай, где им была подарена Тора в обмен на то, что они обязались перед Богом соблюдать заповеди, указанные  в ней.

Этот день посвящается молитва, чтению Торы и обучению детей Торе. Их ведут в синагогу, где начинают обучать буквам Торы. Буковки выпекаются из теста. смазываются медом - так маленькие евреи познают сладость Торы и понимают, что учение сладко. Пекут пироги, на которых пишут буквы из Торы, пишут их на яйце. Всеми способами дети стараются запомнить, что Тору знать обязательно.

Ранее существовала традиция у евреев обязательно приходить в Храм Господень в Иерусалиме, но так как он оказался разрушен - стали приходить к Стене Плача - это оставшаяся целой восточная стена храма. В связи с военным положением в настоящее время паломничество к святыне отменено.

Также в этот день было принято посещать водоемы, но в 2021 году это тоже отменено из-за ведущихся обстрелов.

Работа в этот день запрещена. Нельзя разводить огонь и включать свет. Поэтому заранее накануне праздника на кухнях оставляют гореть горелку, а свет не выключают с вечера. Готовить еду можно на постоянно горящей горелке, равно как и прикуривать курильщикам. Курильщики также прикуривают друг у друга на улицах - новый огонь порождать нельзя, как то зажигать спичку или зажигалку.

Другие работы тоже все отменены, поэтому речи о том, чтобы что-то высаживать или убираться - не ведется.

Едят сегодня преимущественно молочную пищу. Связано это с тем, что когда евреи получили Тору, они узнали из нее, что то мясо, которое они ели до этого - не кошерное. Поэтому после получения Торы евреи, вернувшись с горы Синай, ели только молочное - было трудно привыкнуть к закону разделять молочное и мясное, а также разбираться в мясе - какое кошерное, какое - нет. Но в некоторых общинах в этот праздник готовят баранину.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникиеврейские праздникиможно ли работатьшавуотТорапраздник обретения Торы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какие праздники вы отмечаете?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    17 мая –Шавуот-2021: можно ли работать евреям в большой праздник
    12:20:20 5/17/2021
    17 мая –Шавуот-2021: можно ли работать евреям в большой праздник
    Два катера столкнулись на реке Каюковка. Два человека погибли мгновенно
    12:06:50 5/17/2021
    Два катера столкнулись на реке Каюковка. Два человека погибли мгновенно
    БердскЗа выходные в Бердске произошло три пожара. Подробности ЧП
    11:40:42 5/17/2021
    За выходные в Бердске произошло три пожара. Подробности ЧП
    Великолепные открытки на Шавуот 17 мая 2021 года и изумительные поздравления в стихах
    11:20:00 5/17/2021
    Великолепные открытки на Шавуот 17 мая 2021 года и изумительные поздравления в стихах
    Штормом выбросило тонны икры сельди на берег Сахалина. Смотрите видео
    11:09:51 5/17/2021
    Штормом выбросило тонны икры сельди на берег Сахалина. Смотрите видео
    БердскМожно ли подавать заявление на 10 000 рублей на детей от 6 до 18 лет 17 мая 2021 года: Путин пообещал «десятку» в августе
    10:43:05 5/17/2021
    Можно ли подавать заявление на 10 000 рублей на детей от 6 до 18 лет 17 мая 2021 года: Путин пообещал «десятку» в августе
    В NASA узнали, хватит ли человечеству полгода, чтобы сбить летящий на Землю астероид
    10:39:24 5/17/2021
    В NASA узнали, хватит ли человечеству полгода, чтобы сбить летящий на Землю астероид
    Гороскоп на 18 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:23 5/17/2021
    Гороскоп на 18 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    Можно ли работать на огороде 17 мая на День Пелагеи Заступницы?
    10:16:22 5/17/2021
    Можно ли работать на огороде 17 мая на День Пелагеи Заступницы?
    Двое погибли при обрушении трибуны синагоги в израильском Гиват-Зееве во время празднования Шавуот. Смотрите видео
    10:10:36 5/17/2021
    Двое погибли при обрушении трибуны синагоги в израильском Гиват-Зееве во время празднования Шавуот. Смотрите видео