Штормом выбросило тонны икры сельди на берег Сахалина. Смотрите видео

На берег залива Анива на Сахалине выбросило тонны икры сельди.
- Сплошная полоса шириной несколько метров тянется примерно на 3 км по берегу на восток от Нечаевки. Толщина слоя икры местами достигает 10−15 см», — рассказал глава «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.
По словам специалиста, событие нельзя назвать необычным.
- Как и выбросы живой сельди на берег, оставшаяся на берегу икра — еще одно свидетельство обильных нерестовых подходов. И да, это обычный, нормальный элемент жизненного цикла сахалино-хоккайдской сельди, и это никакая не трагедия! — уточнил Лисицын.
Местные жители решили не дать икре пропасть зря. Они грузят ее в автомобили и вывозят на огороды в качестве удобрения.