Штормом выбросило тонны икры сельди на берег Сахалина. Смотрите видео
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Штормом выбросило тонны икры сельди на берег Сахалина. Смотрите видео

11:09:515/17/2021Фото: Социальные сети
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Местные жители вывозят икру и удобряют ей огороды.

Это нормальный элемент жизненного цикла сахалино-хоккайдской сельди

На берег залива Анива на Сахалине выбросило тонны икры сельди.

- Сплошная полоса шириной несколько метров тянется примерно на 3 км по берегу на восток от Нечаевки. Толщина слоя икры местами достигает 10−15 см», — рассказал глава «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

По словам специалиста, событие нельзя назвать необычным.

- Как и выбросы живой сельди на берег, оставшаяся на берегу икра — еще одно свидетельство обильных нерестовых подходов. И да, это обычный, нормальный элемент жизненного цикла сахалино-хоккайдской сельди, и это никакая не трагедия! — уточнил Лисицын.

Местные жители решили не дать икре пропасть зря. Они грузят ее в автомобили и вывозят на огороды в качестве удобрения.

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икрасахалинштормсельдь
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