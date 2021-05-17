в СНТ Бытовик на 16 мая 2021 года нет воды для полива

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Мария:
СНТ Бытовик на 16 мая 2021 года нет воды для полива.
СНТ Бытовик на 16 мая 2021 года нет воды для полива.
От редакции
Почему нет воды? Долги у дачников?
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