Фото: опять мусор, вонь, мусор летит на участке - СНТ Вега-3
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Фото: опять мусор, вонь, мусор летит на участке - СНТ Вега-3

11:17:475/17/2021Фото: Алена
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Хочу поделиться с вами продолжением нашей истории с мусоркой у нашего забора.

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала Аленка: 
В итоге сейчас опять свалка, опять мусор на нашем заборе, опять мухи, вонь, мусор летит на наш участок...ничего не поменялось и даже стало хуже!

Добрый день! Хочу поделиться с вами продолжением нашей истории с мусоркой у нашего забора. Председатель Вега-3 в итоге отнесла немного от нашего забора мусорку, но всё-равно не на нужное расстояние, в том году был пожар на мусорке, в итоге председатель Вега-3 поставила камеры на столбе и ощущение складывается,  что наш участок попадает в обзор этой камеры (что является незаконным). В итоге сейчас опять свалка, опять мусор на нашем заборе, опять мухи, вонь, мусор летит на наш участок...ничего не поменялось и даже стало хуже! Фотографии прилагаю
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мусорка
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Имеют права делать мусорку около забора?

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