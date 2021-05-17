Фото: опять мусор, вонь, мусор летит на участке - СНТ Вега-3

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала Аленка:
Добрый день! Хочу поделиться с вами продолжением нашей истории с мусоркой у нашего забора. Председатель Вега-3 в итоге отнесла немного от нашего забора мусорку, но всё-равно не на нужное расстояние, в том году был пожар на мусорке, в итоге председатель Вега-3 поставила камеры на столбе и ощущение складывается, что наш участок попадает в обзор этой камеры (что является незаконным). В итоге сейчас опять свалка, опять мусор на нашем заборе, опять мухи, вонь, мусор летит на наш участок...ничего не поменялось и даже стало хуже! Фотографии прилагаю