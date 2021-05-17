За выходные в Бердске произошло три пожара. Подробности ЧП

15 мая пострадала надворная постройка на ул. Водобачная. Огнем уничтожен сарай, пристроенный к частному дому. Возгорание перекинулось на крышу жилого строения. Начальник ОНД Николай Степоненков сообщил, что дом можно будет восстановить, так как пожар произошел днём и его быстро потушили. Возможно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
16 мая, на ул. Железнодорожной загорелась баня. Огнем повреждена кровля и потолочные покрытия, отделка стен. Снаружи сгорела обшивка бани, сайдинг дома, стена дровяника. Причина пожара пока не известна, сотрудники ОНД проводят расследование.
Также на территории Бердска зафиксирован очередной пал сухой травы.
Пострадавших ни в одном из случаев нет.
Напомним, что в 2021 году в Бердске произошло уже 110 пожаров. В них погибло пять человек, четверо получили травмы.