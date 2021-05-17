"Называйте меня доктор": Пенсионерка из Бердска ищет своих спасительниц в ЦГБ

В редакцию обратилась Лидия Рыбникова и рассказала свою историю встречи с врачами, работающими в ЦГБ Бердска.
- 8 мая мне было очень плохо, давление поднялось до 210- 220. Чувствовала себя так тяжело, что вызвала скорую помощь. Приехала врач, настолько по-доброму и по-человечески поговорила со мной, сделала укол, дождалась, когда мне стало лучше. Успокоила меня. Вы знаете, это сейчас такая редкость. Я спросила, как звать врача, она представилась Татьяной Сергеевной, а фамилию не назвала, сказала называйте доктор. Татьяна Сергеевна потом сама вызвала мне врача. 10 мая ко мне пришла на дом врач, очень внимательная, меня выслушала, назначила лечение, и знаете, тоже всё спокойно, серьезно и по-доброму. Я хочу поблагодарить двух замечательных женщин, наших врачей за их работу и доброе отношение к больным. Доктор тоже скромно не назвала фамилию, просто сказала имя — Мария Юрьевна. Огромное им спасибо, что находят душевные силы для доброго общения и лечат нас, - рассказала Лидия Павловна 17 мая.
«Курьер. Среда. Бердск» связался с заведующей отделением скорой помощи Бердска.
- У нас работает три Татьяны Сергеевны, обязательно выясним фамилию и передадим благодарность, - пообещала заведующая отделением скорой помощи.
В ЦГБ Бердска сообщили, что фамилия врача Марии Юрьевны — Целлариус.
«Курьер. Среда. Бердск» присоединяется к словам благодарности нашей читательницы Лидии Рыбниковой врачам ЦГБ Бердска Марии Целлариус и Татьяне Сергеевне, спасибо им за их нелегкий труд.