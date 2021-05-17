Два катера столкнулись на реке Каюковка. Два человека погибли мгновенно
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Два катера столкнулись на реке Каюковка. Два человека погибли мгновенно

12:06:505/17/2021Фото: flickr.com
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По предварительным данным, столкнулись два катера: один — "Прогресс", второй устанавливается. В одном катере были мужчина и женщина, оба от травм погибли. Во втором было три человека, они не пострадали.

Возбуждено уголовное дело

Два катера столкнулись 16 мая на реке Каюковке в Энгельсском районе Саратовской области. В результате погибло два человека, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.

Информация о столкновении катеров поступила в МЧС в 13:18 (12:18 мск).

- По предварительным данным, столкнулись два катера: один — "Прогресс", второй устанавливается. В одном катере были мужчина и женщина, оба от травм погибли. Во втором было три человека, они не пострадали, находятся на берегу, — прокомментировала Куличенкова.

На месте происшествия находятся экипаж Государственной инспекции по маломерным судам, спасатели и полиция. Подробности инцидента выясняются.

Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская рассказала, что после гибели людей в результате столкновения судов возбуждено уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта"), — отметила Марковская.

По данным следствия, на реке Каюковке столкнулись маломерное судно "Прогресс-4" и катер, в результате чего погибли судоводитель и его пассажир. Расследование дела продолжается.

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погибшиекатерстолкновениеСаратовская область
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