Два катера столкнулись на реке Каюковка. Два человека погибли мгновенно

Два катера столкнулись 16 мая на реке Каюковке в Энгельсском районе Саратовской области. В результате погибло два человека, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.
Информация о столкновении катеров поступила в МЧС в 13:18 (12:18 мск).
- По предварительным данным, столкнулись два катера: один — "Прогресс", второй устанавливается. В одном катере были мужчина и женщина, оба от травм погибли. Во втором было три человека, они не пострадали, находятся на берегу, — прокомментировала Куличенкова.
На месте происшествия находятся экипаж Государственной инспекции по маломерным судам, спасатели и полиция. Подробности инцидента выясняются.
Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская рассказала, что после гибели людей в результате столкновения судов возбуждено уголовное дело.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта"), — отметила Марковская.
По данным следствия, на реке Каюковке столкнулись маломерное судно "Прогресс-4" и катер, в результате чего погибли судоводитель и его пассажир. Расследование дела продолжается.