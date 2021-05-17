Ветераны и работники «Искитимцемента» приняли участие в мероприятиях в честь Дня Победы

9 мая цементники стали участниками праздничного шествия. Около 100 человек – ветеранов и работников предприятия, членов их семей – дружной колонной двинулись к монументу воинам Чернореченского цементного завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Все несли штендеры с фотографиями заводчан и своих родных – фронтовиков и тружеников тыла. Мероприятие проводилось с соблюдением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.
У монумента был организован почетный караул. Директор по производству АО «Искитимцемент» Сергей Червоткин, обращаясь к собравшимся, отметил: «Радуясь Победе, мы в то же время глубоко скорбим по 27 миллионам погибших в годы войны. Наш долг – хранить и передавать будущим поколениям память о героизме людей, отстоявших Родину».
Ветеран предприятия Владимир Касенкин в память об участниках Великой Отечественной войны исполнил песню «На безымянной высоте», а руководитель службы управления персоналом Ольга Аверьянова прочла «Балладу о матери». Сотрудники предприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу.
В преддверии Дня Победы ветеранам завода – труженикам тыла, узникам концлагерей и репрессированным – была оказана материальная помощь.
Кроме того, в рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пенсионеры предприятия приняли участие в VI Спартакиаде среди лиц старшего поколения. Цементники отстаивали личное первенство в дартсе, стрельбе из лазерной винтовки, настольном теннисе, штрафном броске в баскетбольную корзину и шашках, а также боролись за звание лучшей команды в бочче (спортивная игра на точность). По итогам соревнований команда ветеранов АО «Искитимцемент» заняла почетное второе место.
Материалы предоставлены пресс-службой АО «Искитимцемент»