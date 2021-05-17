Сколько билбордов с рекламой есть в Бердске, не знает мэр Евгений Шестернин. Или не хочет отвечать
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Сколько билбордов с рекламой есть в Бердске, не знает мэр Евгений Шестернин. Или не хочет отвечать

1:25:355/17/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск/скриншот
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Отправленный запрос "Курьер. Среда. Бердск" содержал 36 вопросов. В пресс-центре администрации признавать или отрицать то, что закон "О СМИ" не соблюдается - не стали.

Под всеми запросами стоит подпись главы администрации - Евгения Шестернина

Отказывается отвечать на запросы редакции "Курьер. Среда. Бердск" администрация Бердска.

Напомним, что 26 марта редакция "Курьер. Среда. Бердск" направила письменный запрос о рекламных щитах в местную администрацию. Запрос содержал 36 вопросов. Ответ поступил в виде двух предложений: "В ответ на ваш запрос от 26.03.2021 сообщаю следующее. Информация размещена в свободном доступе (далее указана ссылка на публикацию на сайте администрации Бердска)".

Подписался под данным ответом сам глава администрации Евгений Шестернин. Ответ поступил только 13 мая, хотя по закону "О СМИ" предоставление ответа должно осуществляться в течение 7 календарных дней. В отсрочке не было указано данной даты. Перейдя по ссылке указанной в письме, было обнаружено, что без ответа остались 14 вопросов от "Курьер. Среда. Бердск". Так, в якобы ответе на запрос, не затронута тема о количестве рекламных щитов и владельцев рекламных конструкций в Бердске, не упомянуто информирование общественности о сдаче рекламных щитов в аренду, а также не названы требования к тем или иным видам рекламных конструкций.

Руководитель пресс-центра администрации Бердска Виктория Шлюндт признавать или отрицать то, что администрация не соблюдает закон "О СМИ" не стала. Однако сотрудники пресс-службы заявили, что все-таки готовы ответить на любые вопросы редакции, но только не в устной форме.

- Была на совещании. На любые вопросы готовы ответить вам в письменном виде за подписью редактора,- ответила руководитель пресс-центра администрации Бердска Виктория Шлюндт сегодня, 17 мая.

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" обязательно отправит повторный запрос с вопросами, на которые нет ответов.

Отметим, как упоминается на сайте центра защиты прав СМИ, орган власти может отказать в предоставлении информации, если сведения уже были опубликованы органом власти, на его официальном сайте. В данном случае, ответ предоставленный ссылкой размещен на сайте администрации позже той даты, когда поступил наш запрос. Такой же ответ на запрос, но только "О торговых павильонах" пришел в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" от администрации Бердска ранее. Части ответов также не поступило.

В отсрочке указано, что ответ поступит до 28 апреля, однако он поступил позднее

Вот такой "ответ" на запрос поступил в редакцию "Курьер. Среда. Бердск"

Та самая ссылка, указанная в ответе. Обратите внимание на дату

Наш запрос 26 марта

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