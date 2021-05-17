Пьяный отец повел 9-летнюю дочь через пути в магазин за выпивкой. Ребенка затянуло под поезд
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Пьяный отец повел 9-летнюю дочь через пути в магазин за выпивкой. Ребенка затянуло под поезд

12:36:425/17/2021Фото: pixabay.com
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Мужчине уже предъявили обвинения в причинении смерти по неосторожности.

В Заозерном 9-летняя девочка попала под поезд

В Красноярском крае жителя Заозерного будут судить за то, что он повел свою дочь через железнодорожные пути, что привело к смерти ребенка. Об этом сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

Мужчине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Он может получить наказание в виде исправительных или принудительных работ на срок до 2 лет, либо лишение свободы на такой же срок. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 22 февраля на станции «Заозерный» мужчина в состоянии алкогольного опьянения со своей 9-летней дочерью решил сократить путь в магазин через железнодорожные пути. Мужчина перебежал пути по служебному переходу, несмотря на приближающийся поезд и предупреждающие знаки. После этого, он не отошел от путей, а пошел вдоль них, ведя ребенка за руку.

Машинист поезда подавал сигналы, но мужчина не отреагировал. Как впоследствии объяснил пострадавший, тогда он решил, что находится не в габарите движущегося поезда. В итоге движущийся состав ударил нарушителя, он упал, а дочку затянуло под колёса поезда.

- В результате преступной небрежности обвиняемый и его малолетняя дочь были травмированы поездом. От полученных травм ребенок скончался на месте, а обвиняемый получил незначительные телесные повреждения, — рассказали в пресс-службе.

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