Ученики гимназии №175 Казани вернулись на занятия. Новую школу после стрельбы оцепили силовики

Ученики казанской гимназии №175, в которой произошла стрельба, вернулись к занятиям в соседней школе №174. В ней усилили меры безопасности, посторонние не могут попасть даже на территорию.
Уточняется, что возле учреждения дежурят полицейские и сотрудники Росгвардии. Детей провожают родители. Психологи рекомендуют оставить детей в своих классах, чтобы им было привычнее обучаться. Адаптироваться к изменившимся условиям ученикам помогут педагоги.
Дети, которые учатся не в выпускном классе, уже завершили учебный год согласно имеющейся текущей успеваемости.
Напомним, 11 мая в казанской школе №175 устроил стрельбу бывший ученик школы 19-летний Ильназ Галявиев. В результате погибли 9 человек, пострадали еще 24. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, стрелок заключен под стражу.