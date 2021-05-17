Ученики гимназии №175 Казани вернулись на занятия. Новую школу после стрельбы оцепили силовики
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Ученики гимназии №175 Казани вернулись на занятия. Новую школу после стрельбы оцепили силовики

1:49:545/17/2021Фото: Социальные сети
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Дети продолжат учебу в соседней школе №174. Они будут обучаться как в своей школе — классы не будут перемешивать.

Адаптироваться к изменившимся условиям ученикам помогут педагоги

Ученики казанской гимназии №175, в которой произошла стрельба, вернулись к занятиям в соседней школе №174. В ней усилили меры безопасности, посторонние не могут попасть даже на территорию.

Уточняется, что возле учреждения дежурят полицейские и сотрудники Росгвардии. Детей провожают родители. Психологи рекомендуют оставить детей в своих классах, чтобы им было привычнее обучаться. Адаптироваться к изменившимся условиям ученикам помогут педагоги.

Дети, которые учатся не в выпускном классе, уже завершили учебный год согласно имеющейся текущей успеваемости.

Напомним, 11 мая в казанской школе №175 устроил стрельбу бывший ученик школы 19-летний Ильназ Галявиев. В результате погибли 9 человек, пострадали еще 24. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, стрелок заключен под стражу.

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