Онлайн некролог: Кто умер с 26.04 по 13.05.2021 в Бердске

Годунов А.А. 16.05.69 - 26.04.21
Рогачев В.И. 29.01.50 - 27.04.21
Лукьяненко М.Н. 01.06.49 - 27.04.21
Большакова Н.К. 09.03.54 - 28.04.21
Иванова Н.В. 22.09.26 - 28.04.21
Бизин М.Г. 01.03.87 - 29.04.21
Мякина Л.П. 07.09.32 - 29.04.21
Панков Е.Н. 21.01.79 - 29.04.21
Филатова В.Н. 20.12.52 - 29.04.21
Протасова К.И. 05.12.28 - 01.05.21
Юкош Л.Я. 15.03.39 - 01.05.21
Путченко А.С. 23.04.43 - 01.05.21
Печатнова Н.М. 02.04.42 - 02.05.21
Никулин В.А. 17.08.67 - 02.05.21
Полунин Е.С. 30.09.84 - 02.05.21
Хомутов С.В. 23.10.53 - 03.05.21
Чуркина В.И. 20.11.38 - 04.05.21
Ильченко В.В. 26.05.49 - 04.05.21
Андросов В.Г. 24.03.54 - 04.05.21
Свиридова Ю.К. 10.12.27 - 04.05.21
Наумова Л.И. 14.08.41 - 04.05.21
Пак В.М. 03.06.52 - 04.05.21
Ракова В.П. 13.11.37 - 04.05.21
Дроздов В.М. 18.02.52 - 05.05.21
Сердюков И.П. 24.01.41 - 05.05.21
Паносенко В.Т. 28.03.46 - 05.05.21
Ермакова Г.В. 29.06.48 - 06.05.21
Иванов Л.В. 25.03.53 - 06.05.21
Тетюкова З.Т. 05.09.41 - 06.05.21
Лазорский А.Н. 01.01.61 - 06.05.21
Чеканов С.П. 05.10.35 - 06.05.21
Ефимкина Е.М. 10.08.50 - 07.05.21
Ситников А.Б. 04.05.57 - 07.05.21
Кашина А.Т. 29.05.38 - 08.05.21
Налетов М.С. 21.05.39 - 08.05.21
Каргаполова А.И. 23.07.32 - 08.05.21
Дьяченко Р.Ю. 08.07.56 - 09.05.21
Хомутова М.М. 03.01.39 - 09.05.21
Кашин Г.Г. 21.06.48 - 09.05.21
Титов А.П. 15.09.46 - 09.05.21
Глушков А.Н. 10.06.54 - 10.05.21
Царев А.Т. 18.10.32 - 11.05.21
Харламова А.Н. 12.11.27 - 11.05.21
Злоткин А.А. 23.04.83 - 12.05.21
Попов О.Ю. 04.03.61 - 12.05.21
Епифанцев В.Г. 01.04.47 - 12.05.21
Данильченко А.А. 18.01.40 - 13.05.21
Некролог. Боль, разделенная с кем-то всегда меньше
Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы. Каждый по-разному переживает такие неизбежные жизненные моменты, но всегда можно постараться облегчить состояние утраты и потери своей собственной частицы.
Во-первых, не нужно прятать эмоции, подавлять гнев на ушедшего человека, это нормально. Слезы, отчаяние, боль, нужно примириться с этим, возможно боль утраты полностью никогда не уйдет.
Во-вторых, отпустите умершего, не нужно обдумывать и корить себя за то, что как вам кажется, вы могли сделать, но не успели, хотели сказать, но не смогли. Такие тяжелые чувства будут висеть лишним и не нужным бременем, попрощайтесь с человеком мысленно. Если это не помогает, напишите умершему символическое письмо, данное действие поможет расставить все на свои места.
И, в-третьих, никогда не молчите. Говорите, говорите больше о своем горе, важно найти человека, который сможет вас выслушать, не бойтесь обращаться за помощью к психологу, если в вашем окружении не нашлось человека, способного помочь и стать опорой в ситуации потери близкого.
Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Не зря в советское время некрологи пользовались спросом, они всегда были уместны и читаемы. Да что в советское время, даже сейчас лучшие западные мегаполисные СМИ печатают некрологи. Это своего рода традиция. Заметки о смерти людей, соболезнования, благодарности, которые печатают в таких разделах, всегда вызывают интерес людей, они читаемы и популярны. Каждый из нас, просматривая некрологи, как бы отдает частицу себя, мы сочувствуем и сопереживаем людям, понесшим утрату и это хорошо! Это и значит, что мы люди, все мы живые и нам не безразлично чужое горе. А если нам не безразлично чужое горе, то и мы, оказавшись в ситуации потери и утраты, точно не останемся одни.
Выражать свои соболезнования – обязательно нужно. Поделиться горем и светлой памятью об ушедшем, это лучшее, что можно сделать в знак светлой грусти об умершем человеке. Как это сделать сейчас? Очень просто! Поделиться своими чувствами в 21 веке можно с помощью онлайн некролога.
Это запись, которая не потеряется со временем, это не газета, которую можно порвать, потерять и забыть где-то. Онлайн некролог можно всегда быстро найти. Так же данный вид некролога – это свобода выражения мыслей, рассказ, стих, любой текст, фото и видео может быть прикреплено в память об ушедшем человеке. Такой формой выражения своей утраты можно легко поделиться с родственниками и родными, даже теми, кто живет очень далеко, достаточно переслать ссылку по почте или в социальных сетях.
Онлайн некролог навсегда останется с вами, став частью жизни, в годовщину смерти, день рождения или значимую для вас дату вы всегда сможете поделиться воспоминаниями с друзьями и родными. Такая форма выражения боли и утраты поможет справиться с вашим горем и проводить близкого человека в последний путь с наибольшим почтением.
Справки по телефону 2-15-51 , 2-70-12, 8-913-947-84-69