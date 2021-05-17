В Новосибирске неадекватного экстремала два часа уговаривали слезть с вышки. Смотрите видео

16 мая в Калининском районе Новосибирска местный житель увидел на закрытой промышленной территории мужчину, который залез на мачту освещения. Как он проник на объект – неизвестно.
Мужчина вызвал на место специалистов МАСС. Горожанин утверждает, что «акробат» мог в любой момент упасть вниз, так как находился в неадекватном состоянии. Прибывшие спасатели подтвердили буйное поведение молодого человека.
- Он постоянно кричал, опасно свисал с конструкции, не мог внятно разговаривать. Один из спасателей в течение часа находился на максимально возможном расстоянии от мужчины, готовый в любой момент попытаться его схватить, если он прыгнет вниз, и постоянно вел с ним беседы, пытаясь успокоить и отвлечь на любую тему, — отметили в МАСС.
Уговорить мужчину спуститься оказалось не самой простой задачей. Во время разговора со спасателем экстремкал всё намеревался подняться выше, но в итоге согласился слезть с мачты.
Операция по спасению закончилась через два часа после поступления вызова. Мужчину осмотрели медики, после чего его передали полицейским.