В Новосибирске неадекватного экстремала два часа уговаривали слезть с вышки. Смотрите видео
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В Новосибирске неадекватного экстремала два часа уговаривали слезть с вышки. Смотрите видео

2:20:145/17/2021Фото: Группа ВКонтакте "МАСС"
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Когда мужчина решился спуститься, внизу его уже ждали врачи и сотрудники полиции.

Экстремал был в неадекватном состоянии

16 мая в Калининском районе Новосибирска местный житель увидел на закрытой промышленной территории мужчину, который залез на мачту освещения. Как он проник на объект – неизвестно.

Мужчина вызвал на место специалистов МАСС. Горожанин утверждает, что «акробат» мог в любой момент упасть вниз, так как находился в неадекватном состоянии. Прибывшие спасатели подтвердили буйное поведение молодого человека.

- Он постоянно кричал, опасно свисал с конструкции, не мог внятно разговаривать. Один из спасателей в течение часа находился на максимально возможном расстоянии от мужчины, готовый в любой момент попытаться его схватить, если он прыгнет вниз, и постоянно вел с ним беседы, пытаясь успокоить и отвлечь на любую тему, — отметили в МАСС.

Уговорить мужчину спуститься оказалось не самой простой задачей. Во время разговора со спасателем экстремкал всё намеревался подняться выше, но в итоге согласился слезть с мачты.

Операция по спасению закончилась через два часа после поступления вызова. Мужчину осмотрели медики, после чего его передали полицейским.

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