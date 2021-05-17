Ищете работу? Тогда Вам к нам. Десятки вакансий от Новосибирской птицефабрики

Новосибирской птицефабрике требуются:
-Автомойщик
-Бухгалтер
-Вакцинатор
-Ведущий инженер АСУ
- Водитель (категории С, D)
-Ветеринарный врач
-Грузчик
-Документовед
-Инженер- наладчик
-Инженера-программиста 1С
-Инженер по техническому надзору ПТО
-Комплектовщик
-Мастер КИПиА котельной
-Мастер колбасного цеха
-Механик по автомобилям
-Механик по обслуживанию вентиляционных установок
-Моторист АТЦ
-Оператор птицефабрик и механизированных ферм
-Подсобный рабочий логистического центра
-Прессовщик-формовщик
-Продавец( Линево, ст. Евсино)
-Прораб
-Птицевод
-Рабочие на производство
-Санитар ветеринарный
-Слесарь КИПиА
-Слесарь-ремонтник
-Слесарь-сантехник
-Старший менеджер отдела фирменной торговли
-Тракторист
-Учетчик
-Фаршесоставитель
-Фельдшер
-Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
-Электрогазосварщик
Место работы: Новосибирская обасть, Искитимский район, ст. Евсино! 8-983-120-90-80, 8-913-207-24-52
Служебный транспорт,спецодежда, з/п 2 раза в месяц!
Материалы предоставлены пресс-службой НПФ