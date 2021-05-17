Ищете работу? Тогда Вам к нам. Десятки вакансий от Новосибирской птицефабрики
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Ищете работу? Тогда Вам к нам. Десятки вакансий от Новосибирской птицефабрики

2:11:095/17/2021
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Желаете стать трактористом ? Мы вас научим и трудоустроим


Новосибирской птицефабрике требуются:


-Автомойщик


-Бухгалтер


-Вакцинатор


-Ведущий инженер АСУ


- Водитель (категории С, D)


-Ветеринарный врач


-Грузчик


-Документовед


-Инженер- наладчик


-Инженера-программиста 1С


-Инженер по техническому надзору ПТО


-Комплектовщик


-Мастер КИПиА котельной


-Мастер колбасного цеха


-Механик по автомобилям


-Механик по обслуживанию вентиляционных установок


-Моторист АТЦ


-Оператор птицефабрик и механизированных ферм


-Подсобный рабочий логистического центра


-Прессовщик-формовщик


-Продавец( Линево, ст. Евсино)


-Прораб


-Птицевод


-Рабочие на производство


-Санитар ветеринарный


-Слесарь КИПиА


-Слесарь-ремонтник


-Слесарь-сантехник


-Старший менеджер отдела фирменной торговли


-Тракторист


-Учетчик


-Фаршесоставитель


-Фельдшер


-Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования


-Электрогазосварщик


Место работы: Новосибирская обасть, Искитимский район, ст. Евсино! 8-983-120-90-80, 8-913-207-24-52


Служебный транспорт,спецодежда, з/п 2 раза в месяц!



Материалы предоставлены пресс-службой НПФ


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вакансияптицефабрикаработа
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