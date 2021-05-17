Подготовка договоров - что собой представляет услуга и почему чаще всего ее предоставляют профессиональные бухгалтеры?
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17.05
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Подготовка договоров - что собой представляет услуга и почему чаще всего ее предоставляют профессиональные бухгалтеры?

2:24:455/17/2021Фото: бухгалтер.рф
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Составление договора подразумевает наличие специальных знаний в области права и законодательства, а также той отрасли, под которую попадает сам документ.

составление договора
Составление договора подразумевает наличие специальных знаний в области права и законодательства

При составлении договора также важно учитывать ситуацию, индивидуально для каждого клиента. Квалифицированный бухгалтер нередко берется за составление данного типа документа разных категорий и назначений. Единственный вид договора, который ему брать на себя не стоит — это международные бумаги.

Итак, на сегодняшний день https://xn--80abgj3a5ames.xn--p1ai/services/dogovora/ для подготовки договоров специалистом-профессионалом бухгалтером необходимо обратиться в соответствующую компанию, которая предоставляет спектр этих услуг. Главное, прежде чем заказывать услуги, лучше и правильнее уточнить нюансы, важные моменты, в том числе рассказать о том, что действительно ожидается от специалиста и насколько большой спектр работ следует выполнить в целом. Благодаря этому смогут точно рассчитать стоимость столь важной услуги.

Схема проверки документа бухгалтером у второй стороны

Специалист своего дела обязан знать, что и как проверять во время заключения договора у второй стороны. План действий такой:

  1. Запрос выписки или ее копии из устава, чтобы можно было ознакомиться с реквизитами и видом деятельности партнера.
  2. Проверка копии свидетельства о регистрации. На этом этапе нужно ознакомиться с адресом, который приведен в документе, и который указан в документации. Они должны совпадать. Также проверяем вторую сторону через ЕГРСП.
  3. Анализ ИНН в документе и регистрационных бумагах.
  4. Проверка подписи, сверяем их точность написания.
  5. При подписании договора по доверенности, нужно перепроверить бланк компании, ее печать, дату и регистрацию, а также право на подписание подобных бумаг, срок доверенности и подпись лица, его выдавшего.

Еще может осуществляться подписание договора на лицензионный вид деятельности. В таком случае нужно проверить копии лицензий, а также проверить срок действия бумаг и соответствуют ли они тем, которые приведены в договоре.

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подготовка договоров
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