Шаблоны After Effects
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Шаблоны After Effects

2:31:575/17/2021Фото: hunterae.com
0

Все больше людей сегодня хотят заниматься видеомонтажом. Для редактирования видео и создания различных видеоэффектов используются специальные программы.

Важным плюсом ресурса является возможность воспользоваться технической поддержкой при необходимости

Пользуется спросом After Effects, с которой можно познакомиться здесь hunterae.com.

Это программное обеспечение используется непосредственно на сайте, поэтому исключается появление во время работы раздражающей рекламы. Привлекает пользователей также интуитивно понятный интерфейс и удобное меню. Важным плюсом ресурса является возможность воспользоваться технической поддержкой при необходимости. Кроме того пользователи могут оставлять комментарии.

Эта профессиональная программа, позволяющая монтировать видео, создавать интересные эффекты и анимацию. Красивые after effects шаблоны могут использоваться дизайнерами для оформления текстов. Все шаблоны размещаются в отдельных разделах по категориям. Это позволяет найти подходящий вариант быстро и легко. Для повышения удобства для пользователей каждый шаблон оснащается детальными обзорами и скриншоты.

Использовать ресурс можно на любых устройствах. Сайт адаптирован не только  под компьютеры, но и под смартфоны и планшеты. Помимо шаблонов, можно воспользоваться видеоработами от профессиональных операторов. Это поможет начинающим специалистами повысить свое мастерство.

Аfter Effects – это универсальное ПО от известной компании Adobe. С ее помощью можно быстро отредактировать отнятый материал. Она подходит для  создания моушн-графики, анимации и оригинальных спецэффектов. Программа позволяет качественно выполнять цветокоррекцию и создавать трехмерные изображения.

Имеется возможность воспользоваться полной бесплатной версией в течение недели. При этом отсутствуют какие-либо ограничения. Но, безусловно, в течении этого времени удастся ознакомиться только базовыми навыками, чтобы понять насколько программное обеспечение подходит для решения определенных задач. После этого можно будет оплачивать доступ на разные временные промежутки. Цена доступа вполне разумная.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
After Effects
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Когда первый экзамен у 11-классников по ЕГЭ-2021 года: полный график
    2:20:45 5/17/2021
    Когда первый экзамен у 11-классников по ЕГЭ-2021 года: полный график
    В Новосибирске неадекватного экстремала два часа уговаривали слезть с вышки. Смотрите видео
    2:20:14 5/17/2021
    В Новосибирске неадекватного экстремала два часа уговаривали слезть с вышки. Смотрите видео
    Ищете работу? Тогда Вам к нам. Десятки вакансий от Новосибирской птицефабрики
    2:11:09 5/17/2021
    Ищете работу? Тогда Вам к нам. Десятки вакансий от Новосибирской птицефабрики
    Ученики гимназии №175 Казани вернулись на занятия. Новую школу после стрельбы оцепили силовики
    1:49:54 5/17/2021
    Ученики гимназии №175 Казани вернулись на занятия. Новую школу после стрельбы оцепили силовики
    БердскОнлайн некролог: Кто умер с 26.04 по 13.05.2021 в Бердске
    1:26:32 5/17/2021
    Онлайн некролог: Кто умер с 26.04 по 13.05.2021 в Бердске
    БердскСколько билбордов с рекламой есть в Бердске, не знает мэр Евгений Шестернин. Или не хочет отвечать
    1:25:35 5/17/2021
    Сколько билбордов с рекламой есть в Бердске, не знает мэр Евгений Шестернин. Или не хочет отвечать
    Губернатор поручил оперативно оказать финансовую помощь Новосибирску в строительстве станции метро «Спортивная»
    1:22:46 5/17/2021
    Губернатор поручил оперативно оказать финансовую помощь Новосибирску в строительстве станции метро «Спортивная»
    Родители смогут контролировать счета подростков. Все о новой функции Банка России
    1:14:26 5/17/2021
    Родители смогут контролировать счета подростков. Все о новой функции Банка России
    СК возобновил расследование уголовных дел с расстрелом вице-мэров Новосибирска Игоря Белякова и Валерия Марьясова
    1:12:24 5/17/2021
    СК возобновил расследование уголовных дел с расстрелом вице-мэров Новосибирска Игоря Белякова и Валерия Марьясова
    17 мая –Шавуот-2021: можно ли работать евреям в большой праздник
    12:20:20 5/17/2021
    17 мая –Шавуот-2021: можно ли работать евреям в большой праздник