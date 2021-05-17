Шаблоны After Effects

Пользуется спросом After Effects, с которой можно познакомиться здесь hunterae.com.
Это программное обеспечение используется непосредственно на сайте, поэтому исключается появление во время работы раздражающей рекламы. Привлекает пользователей также интуитивно понятный интерфейс и удобное меню. Важным плюсом ресурса является возможность воспользоваться технической поддержкой при необходимости. Кроме того пользователи могут оставлять комментарии.
Эта профессиональная программа, позволяющая монтировать видео, создавать интересные эффекты и анимацию. Красивые after effects шаблоны могут использоваться дизайнерами для оформления текстов. Все шаблоны размещаются в отдельных разделах по категориям. Это позволяет найти подходящий вариант быстро и легко. Для повышения удобства для пользователей каждый шаблон оснащается детальными обзорами и скриншоты.
Использовать ресурс можно на любых устройствах. Сайт адаптирован не только под компьютеры, но и под смартфоны и планшеты. Помимо шаблонов, можно воспользоваться видеоработами от профессиональных операторов. Это поможет начинающим специалистами повысить свое мастерство.
Аfter Effects – это универсальное ПО от известной компании Adobe. С ее помощью можно быстро отредактировать отнятый материал. Она подходит для создания моушн-графики, анимации и оригинальных спецэффектов. Программа позволяет качественно выполнять цветокоррекцию и создавать трехмерные изображения.
Имеется возможность воспользоваться полной бесплатной версией в течение недели. При этом отсутствуют какие-либо ограничения. Но, безусловно, в течении этого времени удастся ознакомиться только базовыми навыками, чтобы понять насколько программное обеспечение подходит для решения определенных задач. После этого можно будет оплачивать доступ на разные временные промежутки. Цена доступа вполне разумная.